Johnny Depp s’apprête à recevoir un prestigieux prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière

L’homme de 58 ans a reçu le prix convoité pour sa longue carrière et pour être « l’un des acteurs les plus talentueux et polyvalents du cinéma contemporain ».

Depp a été retiré de grands projets comme Les bêtes fantastiques 3 et Pirates des Caraïbes 6 après l’échec de son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun.

« Le rôle d’un festival du film n’est pas de juger la conduite des membres de l’industrie cinématographique. Le rôle d’un festival du film est de sélectionner les films les plus pertinents et les plus intéressants de l’année et de reconnaître ceux qui ont apporté une contribution extraordinaire à l’art du cinéma », a déclaré Rebordinos.