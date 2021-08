La mafia du trafic de drogue c’était toujours un motif pour conduire à la fiction. Depuis Le patron du mal jusqu’à Narcos, il existe de nombreuses productions qui traitent de ce problème plein de violence et d’argent. « L’affiche des crapauds : L’origine » C’est la dernière à le faire avec succès car c’est une tendance sur Netflix depuis son arrivée sur la plateforme le 28 juillet. En fait, c’est la huitième série la plus regardée du catalogue dans le monde. Si vous l’avez déjà vu et que vous cherchez quelque chose du même genre, c’est l’endroit parfait : connaître les 5 séries que vous devriez voir maintenant dans le service de streaming.

5 séries Netflix pour voir si vous avez aimé El cartel de los sapos

Dame Acier

Année: 2014

Saisons: 5

Créé par: Roberto Stopello

Protagonistes: Blanca Soto, Valentina Acosta, Jorge Zárate, Andrés Palacios, Litzy, Aurora Gil, Carmen Madrid, Pilar Ixquic Mata, Andrés Zúñiga, Marco Pérez, Luciana Silveira, Vladimir Castro, Christian Sánchez.

Terrain: Sara Aguilar Bermúdez est une femme extrêmement belle, charismatique et intelligente qui passe du statut de femme au foyer à celui de personne capable d’ébranler les fondements d’un gouvernement. Après le meurtre inattendu de son mari, Vicente Acero, Sara apprend que son défunt mari n’est pas ce qu’elle pensait.







PRISONNIER N°1

Année: 2019

Saisons: 1

Créé par: Javier ‘Fox’ Patron, Pedro Pablo Ibarra

Protagonistes: Erik Hayser, Alejandra Ambrosi, Paulina Matos, Estefania Coppola, Damián Alcázar, Aldo Gallardo, Eduardo Victoria, Alejandro de la Madrid, Arturo Peniche, Fernando Ciangherotti, Mariana Seoane, Roberto Ballesteros, Luis Gatica.

Terrain: Carmelo Alvarado (Erik Hayser) est un homme aux origines modestes et aux valeurs fermes qui, grâce à son charisme et son intelligence, devient le président du Mexique. Carmelo est injustement accusé et emprisonné pour une fraude de millionnaire qu’il n’a pas commise, provoquant un scandale dans le pays.







Nous sommes.

Année: 2021

Saisons: 1

Créé par: Jacques Schamus

Protagonistes: Mercedes Hernández, Jesús Sida, Jero Medina, Armando Silva, Jimena Pagaza, Antonio Lopez Torres, Everardo Arzate, Arelí González, Jesús Herrera, Ulises Soto, Iliana Donatlán, Fernando Larrañaga, Mario Alberto Quiñones.

Terrain: La guerre contre la drogue du point de vue des victimes, de ceux dont la vie a été bouleversée à jamais lorsque la ville d’Allende a été frappée, sans crier gare, par un drame provoqué par une opération de la DEA qui a mal tourné.







La belle et les bêtes

Année: 2018

Saisons: 1

Créé par: Juan Camilo Ferrand, Ana Bolena Meléndez.

Protagonistes: Esmeralda Pimentel et Osvaldo Benavides, avec Ari Telch, Arturo Barba, Sebastián Martínez, Sebastián Ferrat, Guillermo Quintanilla, Francisco de la O, Jessica Más, Aylín Mujica et Fermín Martínez

Terrain: Enrique León, un agent fédéral, a pour objectif de pouvoir attraper Armando Quintero, qui blanchit de l’argent dans un casino.







Le Dragon : le retour d’un guerrier

Année: 2019

Saisons: 2

Créé par: Arturo Pérez-Reverte

Protagonistes: Sebastián Rulli, Renata Notni, Roberto Mateos et Irina Baeva.

Terrain: Après être devenu un homme d’affaires riche et prospère au Japon, Miguel Garza revient au Mexique pour diriger l’entreprise familiale avec ses talents de hacker et ainsi pouvoir changer le monde du crime international.