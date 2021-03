The Witcher: Blood Origins a trouvé l’acteur du protagoniste Fjall

The Witcher: Blood Origins est utilisé comme préquelle de La série Witcher apparaissent et environ 1200 ans avant Conjonction sphérique jouer – à une époque sans les personnages bien connus Geralt, Yennefer et Ciri. Pour cela, nous arrivons à voir des elfes dans ce monde et pas trop court. Parmi eux se trouvent les deux personnages principaux: Se dépêcher et Fjall.

2. Membres de la distribution trouvés pour The Witcher: Blood Origins

« The Witcher: Blood Origins » s’appelle Mini-série en 6 parties apparaissent dont Phase de coulée fonctionne depuis quelques mois. Depuis lors, il y a eu de vives rumeurs quant à savoir si non peut-être Jason Momoa (« Aquaman ») prend le rôle recherché de Fjall. Maintenant c’est certain, ce ne sera pas lui, mais Laurence O’Fuarain être.

Qui est Laurence O’Fuarain? L’acteur irlandais est apparu dans d’autres séries bien connues. Parmi eux se trouve un rôle dans la série Vikings comme Hakon ou comme Simpson dans jeu des trônes .

Une exclusivité de Deadline comprend également une description du personnage, ce qui nous donne un peu plus d’informations sur l’intrigue de la prochaine émission Netflix:

« Fjall est né dans un clan de guerriers qui ont juré de protéger un roi. Il porte une profonde cicatrice, la mort d’un être cher tombé en combattant pour le sauver. Dans sa recherche de rédemption, Fjall se battra aux côtés sans doute des alliés les plus inhabituels alors qu’il s’engage sur le chemin de la vengeance.. «

Jodie Turner-Smith joue Se dépêcher

Le rôle principal féminin de l’elfe Se dépêcher a été annoncé il y a quelques semaines. En conséquence, l’actrice britannique éclot Jodie Turner-Smith dans le rôle d’un guerrier d’élite doué musicalement et acrobatiquement agile, qui a également été annoncé avec une description des personnages:

«Elle a quitté son clan et a été postée comme tutrice de la reine pour suivre son cœur de musicienne nomade. Un grand jugement sur le continent les oblige à retourner sur le chemin de la lame dans leur quête de vengeance et de rédemption. «

🐺 ALERTE DE NOUVELLES DE WITCHER 🐺 Le premier casting de The Witcher: Blood Origin a été annoncé. Jodie Turner-Smith jouera Éile, un guerrier féroce à la voix de déesse. La série limitée racontera l’histoire du premier prototype de Witcher et de la conjonction des sphères. pic.twitter.com/wTltgArMW7 – NX (@NXOnNetflix) 25 janvier 2021

Quand Blood Origins sera-t-il lancé sur Netflix? Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour « The Witcher: Blood Origins ». L’Illuminerdi a parlé d’un début de tournage en Mai 2021. En conséquence, nous n’avons pu obtenir une version de Netflix que dans le Été 2022 calculer.