La figure de The Office qui a réalisé le rêve de faire partie de la Coupe du monde Qatar 2022

Qatar 2022

Au milieu du tirage au sort de la Coupe du monde, l’un des acteurs qui faisait partie de la comédie populaire était présent. Ce sera la première fois que le Moyen-Orient accueillera le tournoi.

©IMDBL’Office a été diffusé entre 2005 et 2013.

L’organisation de la Coupe du monde cette année a été l’un des sujets du moment et a été parmi les plus commentés sur les réseaux. L’événement, qui a eu lieu à 19h00 (heure du Qatar), a réuni des personnalités du monde entier, dont un artiste que l’on voit souvent dans des productions de Hollywood. C’est un acteur qui faisait partie de Bureau dans un total de 7 épisodes.

Lors de la cérémonie de tirage au sort des 8 groupes dans lesquels seront réparties les 32 équipes qui feront partie de Qatar 2022, il y a eu toutes sortes de présentations et d’apparitions. Parmi eux, qui ne voulait pas manquer était Idris Elbé, l’acteur né à Londres en 1972, qui était chargé d’ouvrir l’un des segments. Ce qui est curieux, c’est que pour cet acteur, le football était une partie transcendantale de sa vie, au point d’avoir défini l’un des personnages qu’il incarnait.

Au Bureau, Elbe joué Charles Miner, PDG de Dunder Mifflin qui devait remplacer michel scott quand le caractère de Steve Carell Il décide de créer sa propre entreprise. Dans le 20e épisode de la cinquième saison, diffusé en avril 2009, Charles Il a réussi à intéresser tous les employés de la papeterie à un sport qui leur paraissait totalement étranger : le football.

Grâce à Charlestous les employés de Dundler Mifflin ils ont intériorisé et même pratiqué le sport, dans l’une des scènes qui montre qu’à chaque fois qu’ils s’adonnent à une activité physique, c’est pour le plaisir (il suffit de penser au match de basket et au marathon pour s’en rendre compte). En outre, il a été fait mention de deux icônes du football latino-américain, telles que Diego Maradona et Pelé. Avez-vous aimé cet épisode ?

Idris Elba s’éloigne du métier d’acteur ?

Au cours des dernières années, Idris Elbé il a commencé à se rapprocher de plus en plus de la musique, au point qu’il semble que cela puisse interférer avec sa carrière d’acteur. En plus d’être un DJ, connu sous le nom de grand drisa sorti plusieurs chansons et en 2019 était dans Coachella. Dans une interview avec Salon de la vanitéassuré: « Le truc avec la musique, c’est que c’est un processus très consommateur ». De plus, il a expliqué : « C’est très difficile de tourner un film puis d’aller en studio ou de faire une chanson. C’est comme essayer de construire un soufflé tout en construisant un mur de briques. ».

