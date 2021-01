CS: GO lance ses robots – ne remplace plus les joueurs en mode compétition

Si vous avez joué à un jeu compétitif récemment CS: GO commencé et perdu un coéquipier au cours de la manche, vous avez peut-être déjà remarqué un changement notable. Parce que depuis quelques jours il y a plus de botsqui prennent la place du joueur absent.

Que se passe-t-il maintenant après la déconnexion? Si un compagnon joue en compétition et en mode ailier depuis le 7 janvier lors d’un match Déconnecte ou est frappé, il sera ne pas remplacé par un bot. Si toute l’équipe se déconnecte, restez un seul bot retournez dans l’équipe appropriée et marchez autour de la ponte.

Fini les robots de remplacement dans le matchmaking CS: GO

Valve a discrètement supprimé les bots emblématiques des modes de jeu compétitifs. Pourquoi Iconic? Eh bien, même si les substituts indésirables nous rendaient parfois fous parce qu’ils étaient fiers et têtus Instructions opposées ou toi-même précipité et audacieux acheté un sniper de voiture au 4e tour, ils l’étaient, ou peut-être à cause de cela, pour certains situations assez drôles responsable.

De plus, le robot de remplacement a donné au joueur abandonné au moins la possibilité de une autre chance de retouren utilisant simplement le bot après votre propre mort prendre le contrôle et pourrait donc rester dans le jeu.

Pourquoi les bots ont-ils été supprimés?

Mais c’est peut-être la raison pour laquelle Valve a décidé de supprimer les bots de CS: GO. Après tout, certaines équipes ont été si facilement induites en erreur joueurs mal aimés ou plus faibles sans plus tarder. Avec cette tactique, les équipes ont pu faire en sorte que le Topfragger fasse tout le travail en assumant le rôle de bot après sa mort. seconde vie sécurisé. En fait, injuste.

La raison reste cependant spéculative, car les développeurs n’ont officiellement donné aucune raison de l’ajustement. C’est juste dommage qu’un nouveau déséquilibre émerge maintenant. Un coéquipier devrait-il en avoir un déconnexion involontaire ou Problèmes de jeu voler hors du match, les autres compagnons sont laissés seuls sans aucune chance.

Je me souviendrai de toi – une communauté se souvient

Ce changement a maintenant causé Courriers commémoratifs des joueurs CS: GO sur diverses plateformes et forums de médias sociaux. Les utilisateurs y publient les leurs les meilleures situations, les plus drôles et parfois les plus ennuyeuses avec l’IA de remplacement. Vous pouvez voir un exemple émotionnel ici: