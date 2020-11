Le Ringer Podcast Network et Majordomo Media proposent un «  club de recettes  » avec David Chang et Chris Ying – Spotify

Les émissions de cuisine ont longtemps servi de divertissement et d’estomac grondant, et maintenant les podcasts culinaires emboîtent le pas, avec quelque chose de tout nouveau mijotant sur Spotify le 17 novembre. le Sonnerie Podcast Réseau et Majordome Médias enlèvent le couvercle Club de recettes, une toute nouvelle série de podcasts de David Chang. Il fait suite au premier podcast à succès du chef-restaurateur, auteur et animateur de télévision / producteur, Le spectacle de Dave Chang.

Dans la nouvelle émission hebdomadaire, les coanimateurs David Chang et Chris Ying, plus un invité vedette en rotation, présentera différentes recettes de plats bien connus de quelque part dans l’univers culinaire. Les trois hôtes cuisineront les plats, puis donneront leurs critiques non filtrées et débattront de la soumission de recette la plus forte. Préparez-vous pour des moments comme Chang, Ying et un écrivain culinaire de renom Priya Krishna argumentant sur les mérites de la méthode respective de chaque cuisinier pour faire du poulet parmesan ou des BLT. Les quatre premiers épisodes de Club de recettes mettra en vedette des recettes de vacances populaires pour la dinde, la farce, la purée de pommes de terre et le rôti de porc.

L’idée du nouveau podcast, initialement pilotée sous forme de segment sur certains épisodes de Le spectacle de Dave Chang, a été un succès instantané. Les deux émissions proviennent de la société de production Majordomo Media, Chang, Ying, Christopher Chen et Dave O’Connor, qui crée des émissions de télévision, des podcasts, des livres et des médias numériques primés qui célèbrent la nourriture comme un moyen de mieux communiquer avec les autres.

«Le club de recettes est né de la relation de travail productive que nous entretenons avec The Ringer et Spotify», a déclaré Dave O’Connor, co-PDG de Majordomo Media. «Ils ont été incroyablement favorables à nos efforts d’expérimentation et d’essais Le spectacle de Dave Chang, et Club de recettes est un parfait exemple du travail créatif que notre partenariat peut produire. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée d’explorer plus d’idées alors que nous continuons à grandir ensemble. »

le Ringer, lancé par Facture Simmons en 2016 et acquis par Spotify en 2020, est un site Web, un réseau de podcast et une maison de production vidéo scénarisée et non scénarisée créant un mélange innovant de contenu sportif, de culture pop, de politique et de technologie.

«Après le succès de Le spectacle de Dave Chang ces deux dernières années et plus, transformer ce concept en son propre spectacle semblait être une évolution naturelle », a déclaré Geoff Chow, Directeur général, The Ringer. «Nous recherchons toujours des moyens de fournir un contenu innovant à nos auditeurs, et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Dave et Majordomo Media pour les années à venir.

De plus, les fans de Le spectacle de Dave Chang peut ravir – la série a été renouvelée pour un contrat pluriannuel. Glaçage sur le gateau.