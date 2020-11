La reine Naija dit qu’elle a peur de la NBA YoungBoy

NBA Youngboy est probablement autant connu pour sa musique que pour sa feuille de rap.

Le jeune homme de 22 ans a accumulé un grand nombre d’accusations au fil des ans, la plus récente ayant été arrêté pour des accusations de drogue et d’armes à feu après que la police ait perquisitionné l’une de ses séquences vidéo. Peu de temps après, la NBA et son équipage ont été accusés d’avoir fouetté et sauté un homme à Katy, au Texas.

La chanteuse R & B Queen Naija a été interrogée sur la NBA et si elle travaillerait avec lui ou non. Il semble que son passé criminel et sa personnalité publique la secouent un peu.

« J’ai l’impression que ce serait super dope, être sur le crochet, lui faisant son chant mélodique ou rappant », dit-elle. « Mais je ne vais pas vous mentir. J’ai un peu peur de NBA YoungBoy. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande s’il est accessible. »

Pensez-vous que d’autres artistes ont aussi peur de travailler avec la NBA?