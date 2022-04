La blague de mauvais goût qu’Amy Schumer n’a pas pu faire aux Oscars

Oscars 2022

L’humoriste a révélé que l’équipe juridique de l’Académie l’avait forcée à changer une blague dans son monologue. La nuit restera dans les mémoires pour la gifle de Will Smith mais aussi pour l’humour déclinant de ses hôtes.

© GettyAmy Schumer a été critiquée pour l’humour de ses interventions.

L’Académie a de sérieux problèmes pour obtenir des émissions de récompenses aussi importantes que les oscars être à la hauteur de la tâche Pendant un an, le public a regardé de côté en ce qui concerne cet événement, et à la télévision, il ne peut que se plaindre et voir comment la note diminue. Cette année, après plusieurs années sans animateur, ils ont décidé d’aller retrouver trois comédiens, parmi lesquels Amy Schumer.

Cependant, l’idée était très favorable et l’humeur de la 94e cérémonie des Oscars Il a été sévèrement critiqué sur les réseaux sociaux. L’une de celles qui ont le plus souffert des reproches de ceux qui ont vu la livraison était la sienne Schumerqui, par exemple, a été interrogé sur l’idée d’avoir soigné Kirsten Dunst à partir de remplisseur de siège (les personnes qui sont embauchées pour que les chaises vides ne soient pas vues à l’émission). Aussi, bien sûr, la blague qu’il a faite a été critiquée Chris Rock sur la santé de Jada Pinketce qui a conduit à la gifle de Will-Smith.

À présent, Schumer a révélé que dans son monologue original, il y avait une blague que l’équipe juridique de L’Académie ils ont recommandé de ne pas le faire. En dialogue avec Salon de la vanitéa noté qu’il avait en tête de faire une blague sur l’accident survenu sur le plateau de rouiller qui s’est terminé par la mort du directeur de la photographie Halyna Hutchinsaprès alec baldwin a tiré avec une arme qui devait être déchargée.

« ne regarde pas est le nom d’un film? Tu ferais mieux de ne pas regarder le canon du fusil de chasse alec baldwin”Il a dit que c’était sa blague. Puis, il reprocha : « Je n’avais pas le droit de faire ça mais tu peux monter et gifler quelqu’un ». C’est qu’en plus de cette blague, j’avais en tête de faire d’autres blagues qui impliquaient les accusations d’abus contre James Franco.

Problème pour Will Smith après la gifle

En plus d’abandonner L’Académiepour avoir enfreint le code de conduite lors de la cérémonie, Will-Smith fait face à d’autres problèmes liés au professionnel. C’est que, pour les studios, ça pourrait être un problème de l’embaucher, compte tenu de son image négative. En fait, le milieu Le soleil Il a rapporté que Netflix et Apple ils ont annulé les projets en cours avec le réalisateur et qu’ils ont retiré leurs offres de faire le biopic de l’artiste. « Travailler avec Volonté c’est devenu risqué. Maintenant, ils prévoient de développer de nouvelles idées avec d’autres stars familières comme Mike Epps et Michael B Jordan« ont-ils cité dans ledit média, selon ce qu’ont dit des sources proches de la plateforme.

