Comment passer à Mastodon, la meilleure alternative à Twitter

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk pousse ses utilisateurs à chercher une alternative. Beaucoup de gens envisagent l’alternative Twitter décentralisée et sans publicité, Mastodon. Voici comment basculer et migrer de Twitter vers Mastodon.

Twitter les utilisateurs préoccupés par l’achat de la plateforme par Elon Musk, les tweets controversés, le traitement des employés et la viabilité future du service recherchent une alternative. Ils recherchent également une alternative qui ne soit pas fermée et contrôlée de manière centralisée par les milliardaires et les grandes entreprises telles que Facebook, Instagram et LinkedIn. Ce désir a jeté un nouvel éclairage sur les médias sociaux fédérés, qui fonctionnent de la même manière que le courrier électronique.

Les médias sociaux fédérés sont décentralisés, sans publicité et permettent aux utilisateurs de suivre et de communiquer avec d’autres utilisateurs sur des plateformes disparates. C’est comme si un compte Twitter pouvait suivre et lire des messages sur Facebook et vice-versa. Plusieurs plateformes fédérées existent aujourd’hui, et elles utilisent un protocole appelé ActivityPub pour communiquer.

La plate-forme fédérée la plus populaire est Mastodon, et de nombreuses personnes qui cherchent à s’éloigner de Twitter envisagent d’y passer. Voici ce que les utilisateurs de Twitter doivent savoir s’ils envisagent de passer à Mastodon.

Comment s’inscrire à Mastodon

Mastodon est fédéré. Cela signifie que n’importe qui peut exécuter un serveur de médias sociaux. La plupart des gens s’inscrivent sur le serveur officiel de Mastodon sur mastodon.social, mais il y en a beaucoup d’autres parmi lesquels choisir. Et comme l’instance principale est submergée de nouveaux utilisateurs, je vous recommande de trouver un autre serveur qui correspond à vos intérêts.

Peu importe le serveur que vous choisissez car votre profil social peut suivre et communiquer avec tous les profils sur tous les serveurs. C’est la beauté des médias sociaux décentralisés.

Si vous souhaitez un contrôle total de votre présence sociale et souhaitez utiliser votre propre domaine, vous pouvez héberger votre propre instance Mastodon. L’exécution de votre propre serveur vous rapproche également d’un concept qu’Aral Balkan, activiste et co-fondateur de Small Technology Foundation, appelle le Small Web. C’est un Web qui permet aux individus de contrôler leur expérience en ligne au lieu d’une petite poignée de sociétés géantes.

45secondes.fr a une instance sur 45secondes.social, et il utilise (et recommande) Masto Host pour l’héberger, mais il existe plusieurs autres options d’hébergement. Le coût de fonctionnement de votre propre serveur Mastodon est d’environ 6 €/mois. C’est 2 € moins cher que de payer Elon Musk pour une coche bleue qui a maintenant perdu son objectif et sa signification d’origine.

Comment trouver et suivre des personnes sur Mastodon

La partie la plus difficile de l’utilisation de Mastodon est de commencer. Étant donné que les gens peuvent avoir une présence sociale sur n’importe quel serveur fédéré – c’est décentralisé – il n’y a pas un seul endroit pour rechercher des personnes. Cependant, une fois que vous avez commencé, commencez à suivre les gens et mettez en pratique les conseils partagés dans cet article, l’utilisation de Mastodon devient plus accessible et amusante. Vous pourriez dire, comme Twitter, mais sans tout le vitriol qui vient avec Twitter.

complète ton profil

La première chose que vous devez faire avant toute autre chose est de compléter votre profil. À tout le moins, vous devez inclure votre vrai nom ou pseudonyme que les gens connaîtront, télécharger une image de profil et ajouter une biographie descriptive. Sinon, cela réduira considérablement le nombre de personnes qui vous permettront de les suivre et vous suivront également en retour.

Je recommande également d’ajouter un site Web si vous en avez un, puis de vérifier le lien. Une fois le site vérifié, il obtiendra une coche à côté et changera l’arrière-plan en vert. C’est la méthode de Mastodon pour prouver aux autres qui vous êtes.

Profil Mastodon de Jon Henshaw (henshaw.social/@jon) avec des sites vérifiés

Trouver des personnes à suivre sur Mastodon

Trouvez des serveurs Mastodon en fonction de leurs intérêts et parcourez les gens via la page Explorer. Mastodon.social, indieweb.social et writing.exchange sont de bons points de départ. Trouvez des personnes en fonction de l’intérêt du sujet dans Fedi Directory, Fediverse Info et Trunk. Si vous êtes intéressé par le référencement, 45secondes.fr a créé une liste de référenceurs fédérés. Demandez à être ajouté aux listes mentionnées précédemment afin que d’autres personnes puissent vous trouver et vous suivre en fonction de leurs intérêts. Recherchez et cliquez sur les hashtags. Les hashtags sont l’une des principales méthodes pour trouver des messages et des personnes ayant des intérêts similaires. Interagissez activement avec les autres en suivant et en stimulant, en aimant et en répondant aux messages. Plus vous vous engagez, plus votre réseau se développera rapidement. Publiez activement et utilisez généreusement des hashtags pour aider les gens à découvrir votre contenu. Rédigez un article d’introduction en utilisant le hashtag #introduction .

Migrer des amis Twitter vers Mastodon

Trouver des amis qui étaient sur Twitter peut être délicat. Il existe quelques services qui peuvent vous aider. Les trois principales applications Web sont Debirdify, Twitodon et Fedifinder. Ils doivent cependant être utilisés avec prudence, car ils nécessitent d’autoriser l’accès à votre compte Twitter. Et puisque ces types d’outils sont des vecteurs appropriés pour le phishing, soyez encore plus prudent avec les nouveaux outils indiquant qu’ils peuvent faire la même chose.

Le moyen le plus sûr et le meilleur pour trouver des amis sur Twitter qui utilisent également Mastodon est de s’assurer qu’ils savent que vous utilisez Mastodon via Twitter. Si vous avez gardé votre profil Twitter activé, mentionnez et créez un lien vers votre profil Mastodon dans votre bio ou dans un tweet épinglé.

Conseils supplémentaires sur les mastodontes

Voici quelques conseils supplémentaires sur Mastodon qui peuvent vous aider dans votre expérience sur la plateforme sociale.

Si vous souhaitez contrôler qui peut vous suivre, définissez les préférences des abonnés sur Demander. Pour que votre flux reste concentré sur vos intérêts, utilisez généreusement la fonction de mise en sourdine. Si quelqu’un vous ennuie, mettez-le en sourdine ou bloquez-le. Si quelqu’un est violent, signalez-le. Les rapports ne sont transmis qu’à l’administrateur et aux modérateurs de l’instance que vous utilisez.

Ressources sur les mastodontes