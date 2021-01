Le retour du MCU de Captain America pourrait lui faire rendre les pierres de l’infini

Nous avons récemment appris ce retour dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Captain America. Cela a été une surprise pour beaucoup, étant donné ce qui s’est passé à la fin de Avengers: Fin de partie. Le voyage du personnage a apparemment atteint sa conclusion. Cela, ajouté aux commentaires d’Evans sur son mandat en tant que super-héros bien-aimé, donnait l’impression que nous avions vu le dernier de Steve Rogers. Et bien que cela puisse être vrai, jusqu’à ce qu’une confirmation supplémentaire soit fournie, il reste au moins une histoire à raconter au sein du MCU, si Cap revenait pour un dernier trajet. À savoir, nous n’avons pas vu comment il a réussi à rendre toutes les Infinity Stones.

Juste pour récapituler, Avengers: Fin de partie conclu avec les héros les plus puissants de la Terre battant Thanos une fois pour toutes. Son claquement était défait. La vie qui a été dépoussiérée Guerre d’infini a été renvoyé dans l’univers. Tout allait bien. Dans le cadre de l’accord conclu par Hulk / Bruce avec l’Ancien, les Avengers ont été chargés de ramener les six Infinity Stones à leur place dans le temps et dans l’espace, afin de ne pas créer de réalités de branche chaotiques. En fin de compte, c’est Captain America qui a été chargé d’accomplir cette mission toujours importante.

Hulk a envoyé Cap à travers le temps pour rendre les pierres. C’était beaucoup de temps pour lui et quelques secondes pour le public. Quand Hulk a essayé de ramener Steve, cela n’a pas fonctionné. Nous voyons alors un vieil homme assis sur un banc au bord du lac. Il s’agit d’un Steve beaucoup plus âgé, qui a choisi de rester dans le temps après avoir rendu les pierres pour vivre sa vie avec Peggy. Il a offert son bouclier à Sam, signalant que c’est lui qui assumera le rôle de Captain America. La dernière chose que nous voyons est que Steve obtient enfin sa danse avec Peggy. Heureux pour toujours.

Fin du jeu avait beaucoup à accomplir. Plusieurs héros majeurs, tels que Iron Man de Robert Downey Jr., ont vu leur voyage cinématographique se terminer. Un hold-up compliqué devait être exécuté. Tous nos héros dépoussiérés devaient être ressuscités. Le film a servi de conclusion à plus d’une décennie de narration. C’était un défi de taille et Joe et Anthony Russo ont réussi à y parvenir. Mais il a fallu près de trois heures pour le faire. Il n’y avait plus de place pour rien de plus.

Cela ne veut pas dire, si le temps lui était imparti, que nous devions voir le retour des Infinity Stones dans le film. Mais on en a fait beaucoup à l’intérieur Fin du jeu. C’était un élément important de l’intrigue. Il faut imaginer qu’il y aurait des défis en cours de route, des défis qui seraient amusants à regarder. Que se passerait-il lorsque Cap aurait tenté de rendre la pierre d’âme? Cela aurait-il une incidence sur le sort de Black Widow? À quoi cela va-t-il ressembler quand il se présentera sur Asgard pour ramener la pierre d’âme? Cap va-t-il devoir à nouveau être sous couverture en tant qu’agent Hydra pour rendre la pierre mentale? Il y a beaucoup de viande sur ces os. De plus, Steve pourrait retrouver Peggy au cours de cette quête.

Il y a, incontestablement, une histoire à raconter. Alors que les rapports sur le retour de Chris Evans indiquaient que ce n’était pas pour un nouveau film solo, il existe un moyen facile de contourner cela. Disney + abritera un tas de nouvelles émissions MCU en direct, qui ont débuté avec WandaVision récemment. Cette quête semble faite sur mesure pour une série limitée chère et chapiteau. Six pierres de l’infini. Six épisodes. Bien que réunir tous les talents adjacents nécessaires à la réalisation du spectacle proposé serait coûteux et difficile, même selon les normes de Disney. Pourtant, si nous obtenons un Invasion secrète série, cela semble faisable. Cher, mais faisable.

Il est à noter que Chris Evans a déjà jeté un doute majeur sur la possibilité de son retour. Après que la nouvelle ait été largement diffusée en ligne, l’acteur a réagi sur Twitter en disant: « Des nouvelles pour moi ». Cela implique fortement que les rumeurs sur le retour de Captain America ont été grandement exagérées. Quoi qu’il en soit, c’est certainement quelque chose qui pourrait arriver, si les deux parties parviennent à s’entendre. Si cela est accompli, regarder Cap retourner les Infinity Stones semble être l’histoire la plus logique à suivre.

Depuis que beaucoup ont vu Avengers: Fin de partie En tant que conclusion parfaite de l’arc de Captain America au sein du MCU, il est compréhensible que certains fans hésitent à être enthousiasmés par cette nouvelle. C’est une perspective risquée. Vaut-il la peine de détruire cette fin parfaite que les frères Russo ont accomplie dans Fin du jeu? Probablement pas. Mais nous montrer la quête Infinity Stone ne souillerait rien de ce qui s’est passé. Ce serait simplement combler une lacune qui existe déjà. Votre déménagement, Marvel.

