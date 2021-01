Les skins de la Juventus, du Milan, de l’Inter et de l’AS Roma arrivent sur Fortnite: comment les obtenir gratuitement

À partir d’aujourd’hui, le football entre dans Fortnite. Epic Games, la maison de développement derrière la populaire bataille royale, a en fait signé un accord avec certaines des équipes de football les plus importantes du monde. Cela signifie que 23 ensembles de skins seront disponibles dans le jeu avec les maillots des clubs les plus renommés, en version masculine et féminine. Parmi les Italiens, il y a ceux de Juventus, AC Milan, Inter et AS Roma. Voici toutes les équipes qui ont rejoint l’initiative Fortnite:

Manchester City FC

Juventus

AC Milan

Inter Milan

comme Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United FC

Los Angeles FC

Santos FC

Wolverhampton Wanderers FC

West Ham United FC

FC Séville

Sporting CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Wanderers de l’ouest de Sydney

CE Bahia

Comment débloquer des skins Fortnite gratuitement

Cette initiative ne concerne pas seulement l’arrivée de nouveaux skins. Fortnite accueillera également une nouvelle emote basé sur la célébration emblématique du but de frappe aérien de Pelé. Les skins susmentionnés et l’émote seront disponibles dans la boutique en jeu à partir du 23 janvier, mais peuvent être obtenus à l’avance et gratuitement en participant au tournoi Fortnite « Pelè Cup », prévu le 20 janvier. Mais ce n’est pas tout: il y a un autre tournoi à venir, la « Faze City Cup », attendue demain 21 janvier, et qui voit la participation directe de deux joueurs d’esports Faze, Nate Hill et Kyle « Mongraal » Jackson.

Epic Games présente également un nouveau défi sur le thème du football Mode Creative de Fortnite. Dans ce document, les joueurs et les joueurs feront partie de deux équipes, chacune composée d’un maximum de 4 membres, et devront s’affronter en deux tours, en essayant de mettre le ballon dans le filet de l’adversaire. Tout cela, bien sûr, sans utiliser de coups de pied traditionnels, mais des choix, des augmentations de vitesse et bien plus encore. Tous les détails sont disponibles sur le blog officiel d’Epic Games.

Ce n’est pas la première fois que la populaire bataille royale se penche sur le sport. La collaboration avec la NFL, une ligue de football professionnelle, remonte à 2018, ce qui a conduit à l’arrivée de skins à thème. De retour au football – et en particulier à l’Italie – il y a quelques jours le premier tournoi d’esports Fortnite organisé par l’AS Roma Esports a eu lieu.

