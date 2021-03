Rocket Lab lance 7 satellites ce soir! Voici comment regarder en direct.

Rocket Lab lancera sept satellites en orbite terrestre aujourd’hui (22 mars) et vous pourrez regarder l’action en direct.

Un propulseur Rocket Lab Electron doit décoller du site de lancement de la société en Nouvelle-Zélande aujourd’hui à 18h30 HAE (22h30 GMT), pour une mission baptisée «They Go Up So Fast». Regardez-le en direct ici sur 45secondes.fr, avec l’aimable autorisation de Rocket Lab, ou directement via la société. La couverture commencera environ 15 minutes avant le lancement prévu.

« They Go Up So Fast » sera le 19e lancement d’Electron, et ses charges utiles porteront à 104 le nombre total de satellites lobés par le booster à deux étages de 58 pieds (18 mètres), ont déclaré des représentants de Rocket Lab.

Les sept charges utiles qui augmentent aujourd’hui sont très diverses. Il y a un satellite d’observation de la Terre pour la société BlackSky, par exemple, et deux nanosatellites «Internet des objets», un pour Fleet Space et un pour Myriota.

Sont également à bord trois satellites expérimentaux – un pour l’Université de la Nouvelle-Galles du Sud Canberra Space, une démonstration de technologie météorologique par satellite de Care Weather Technologies et une démonstration technologique pour le Space and Missile Defense Command de l’armée américaine.

La septième charge utile est l’un des propres satellites Photon de Rocket Lab. Le vaisseau spatial, que la société appelle «Pathstone», sera le deuxième Photon à atteindre l’orbite, après le véhicule «First Light», lancé en août 2020.

Comme First Light, Pathstone effectuera une mission de réduction des risques en orbite terrestre.

« Photon Pathstone présentera des sous-systèmes de gestion de l’alimentation, de contrôle thermique et de contrôle d’attitude, ainsi que des technologies nouvellement intégrées, notamment des capacités radio dans l’espace lointain, un RCS (système de contrôle de réaction) amélioré pour le pointage de précision dans l’espace, ainsi que des capteurs solaires et des suiveurs d’étoiles ». Les représentants du Rocket Lab ont écrit dans une description de mission.

Un booster d’électrons Rocket Lab est sur le point de lancer la mission « Ils montent si vite » le 22 mars 2021. (Crédit d’image: Rocket Lab via Twitter

Un tel travail aidera Rocket Lab à se préparer aux missions Photon vers des destinations lointaines. La NASA a déjà réservé un tour sur la Lune via Electron et Photon pour son CAPSTONE (« Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment ») cubesat, une mission qui doit être lancée plus tard cette année.

Et Rocket Lab prévoit de commencer à lancer des missions Venus autofinancées dans les prochaines années en utilisant le duo Electron-Photon.

La société travaille également à rendre le premier étage d’Electron réutilisable et a même récupéré un booster lors d’une mission précédente. Mais le dossier de presse «They Go Up So Fast», que vous pouvez trouver ici, ne mentionne aucun effort de récupération en cours pour aujourd’hui.

