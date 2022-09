L’histoire d’amour complète entre Blake Lively et Ryan Reynolds

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de Gossip Girl et l’interprète de Deadpool attendent leur quatrième enfant. Découvrez comment cette romance unique qui a enchanté Hollywood a commencé.

© GettyBlake Lively et Ryan Gosling, ensemble depuis 2010.

Depuis tes débuts, Holywood a présenté des dizaines de couples qui réussissent à voler les yeux des spectateurs. Cependant, tous n’ont pas réussi à attirer l’attention comme ils l’ont fait Blake Lively Oui Ryan Reynolds, le duo d’acteurs qui a confirmé qu’ils attendaient leur quatrième enfant ensemble. Les deux célébrités sont adorées du public grâce à leur grand charisme et leur talent. Mais comment tout a commencé?

Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés 2010 pendant le tournage du film La lanterne Verte de DC Comics, où l’acteur a joué le rôle de Green Lantern et elle s’est démarquée en tant que Carol Ferris. Le coup de foudre a été instantané : un an plus tard, ils ont commencé à se fréquenter pour enfin donner le «Oui je le veux » dans 2012. De cette façon, ils sont devenus l’un des couples les plus aimés de l’industrie. C’est qu’ils se montrent non seulement comme un couple attrayant et talentueux, mais aussi qu’ils ont un grand sens de l’humour.

La famille s’agrandit peu après avec l’arrivée de leurs trois filles : James en 2014, Inez en 2016 et Betty en 2019. Et bien qu’ils ne cachent pas leur amour, ils savent très bien préserver l’intimité, ne partageant publiquement que ce qui est juste et nécessaire. Par exemple, on sait qu’ils sont de grands amis de Taylor Swift et que la chanteuse a même intitulé une chanson avec le nom de sa troisième fille sur l’album Folklore pour honorer leur amitié. Ce n’est pas tout! Cet après-midi, Blake a dévoilé sa grossesse et a confirmé qu’un quatrième bébé est en route.

Depuis plus d’une décennie maintenant, Blake Lively et Ryan Reynolds sont devenus véritablement inséparables. Ils défilent sur les tapis rouges, s’accompagnent dans la présentation de leurs nouveaux projets, parcourent le monde et se révèlent être des compagnons exceptionnels. Mais… Qu’est-ce qui les distingue exactement du reste des couples ? Votre humour ! Ils ne cessent de plaisanter les uns sur les autres via les réseaux sociaux, élevant à chaque fois la barre un peu plus haut comme un défi.

Par exemple, il partage des images de sa femme avec le visage coupé ou elle plaisante sur la confusion classique entre Ryan Reynolds et Ryan Gosling. L’ironie est caractéristique de leur lien, bien qu’ils gardent quand même un profil bas. le protagoniste de une fille bavarde -qui vient de confirmer la suite de en simple faveur– et l’acteur de Dead Pool Ils sont très clairs sur la façon de préserver leur vie privée et éblouissent ensuite à chaque apparition publique.

