La théorie du complot de JFK est démystifiée au Mexique 57 ans après l’assassinat de Kennedy

La plupart des théories du complot entourant l’assassinat du président John F. Kennedy ont été réfutées. Kennedy n’a pas été tué par un appareil à essence déclenché par des extraterrestres ou par le père de l’acteur Woody Harrelson.

Mais les spéculations sur le meurtre de Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas se poursuivent, alimentées par des documents classifiés inédits, des balistiques bizarres et l’affirmation de l’assassin Lee Harvey Oswald – qui a ensuite été tué à la télévision en direct alors qu’il était en garde à vue – selon laquelle il n’était « qu’un pote . »

Plusieurs experts en assassinats de JFK, comme l’ancien journaliste d’investigation du New York Times Phillip Shenon, considèrent le Mexique comme le meilleur endroit pour trouver des réponses concernant un éventuel complot et qui en était à l’origine.

Un peu plus d’un mois avant l’assassinat de Kennedy, Oswald a pris un bus du Texas à Mexico. Il est arrivé vendredi matin 27 septembre 1963 et est parti très tôt le mercredi 2 octobre, selon les renseignements américains et mexicains.

Oswald était-il une sorte de James Bond voyou qui est allé au sud de la frontière pour se marier avec des communistes, des révolutionnaires cubains et des espions – ou juste un tueur dérangé?

J’ai creusé cette question en recherchant mon livre sur les récits de conspiration au Mexique, et je pense avoir trouvé quelque chose que tout le monde a manqué: un trou dans l’histoire de l’homme même qui a commencé une théorie du complot tenace sur le voyage d’Oswald au Mexique.

Mexico communiste

Le Mexique était un point chaud de la guerre froide au milieu du XXe siècle, un havre pour les exilés soviétiques, les gauchistes américains fuyant la persécution anticommuniste du maccarthysme et les sympathisants du régime cubain de Castro. Chaque pays communiste et démocratique avait une ambassade à Mexico – le seul endroit de l’hémisphère occidental où ces ennemis coexistaient plus ou moins ouvertement.

Selon des témoins des missions diplomatiques cubaine et soviétique, Oswald s’est rendu à plusieurs reprises dans leurs ambassades vendredi et samedi. Il cherchait désespérément des visas pour ces pays, que les Américains n’avaient alors pas le droit de visiter.

Dit que de tels documents prendraient des mois à traiter, Oswald a eu une vive dispute avec le consul cubain, Emilio Azcué. Oswald a également forcé l’annulation d’un match de volley-ball du KGB samedi matin lorsqu’il a brandi une arme au consulat soviétique, avant de fondre en larmes et de partir.

Ces événements sont bien documentés par la CIA, qui dans les années 1960 avait intensifié ses opérations au Mexique pour surveiller l’activité communiste, engageant même 200 agents mexicains pour l’aider. Les services secrets mexicains, dont les dossiers des années 1960 que le Mexique a récemment commencé à déclassifier, ont également suivi Oswald les 27 et 28 septembre 1963.

Les allées et venues d’Oswald pour les trois prochains jours et demi restent cependant inconnues.

Une théorie du complot est née

Une conspiration majeure sur le temps sans papiers d’Oswald à Mexico le met en contact avec de dangereux Mexicains du côté gauche de la guerre froide.

Cette histoire est née en mars 1967, lorsque le consul américain de la ville côtière mexicaine de Tampico, Benjamin Ruyle, achetait des boissons pour les journalistes locaux.

L’un d’eux – Óscar Contreras Lartigue, un journaliste de 28 ans pour El Sol de Tampico – a déclaré à Ruyle qu’il avait rencontré Oswald en 1963 alors qu’il était étudiant en droit à l’Université nationale autonome du Mexique.

Contreras a déclaré qu’il avait fait partie d’un groupe de campus pro-Castro et qu’Oswald avait supplié ce groupe de l’aider à obtenir un visa cubain. Selon Contreras, Oswald a passé deux jours avec ces étudiants de l’Université nationale autonome, puis les a retrouvés quelques jours plus tard à l’ambassade de Cuba.

Visiblement effrayé pour sa vie, Contreras n’en dirait pas plus à Ruyle. Il a dit qu’il s’était lui-même rendu à Cuba, connaissait des gens sous le régime de Castro et avait fait sauter la statue d’un ancien président mexicain sur le campus de Mexico. Contreras craignait d’être persécuté pour ses activités politiques.

Contreras a dit que ce n’était pas la première fois qu’il partageait son histoire. Après que JFK ait été abattu, Contreras a dit à Ruyle, il avait commenté à son éditeur qu’il avait récemment rencontré Oswald.

La question Contreras

Le récit de Contreras faisait allusion à des liens suspects, jusque-là inconnus entre Oswald et Cuba communiste, établis peu de temps avant l’assassinat de JFK.

Son histoire était, selon une note envoyée plus tard par le siège de la CIA, «la première piste d’enquête solide que nous ayons sur les activités d’Oswald au Mexique». Les responsables du gouvernement américain devaient savoir si Contreras était une source digne de confiance.

Trois mois après l’happy hour de Ruyle, un responsable de la CIA de Mexico s’est rendu à Tampico pour interroger Contreras. Au cours de l’interrogatoire de six heures, Contreras a toujours refusé d’entrer dans les détails, mais il a dit qu’Oswald n’a jamais mentionné l’assassinat – seulement qu’il a répété à plusieurs reprises qu’il «devait se rendre à Cuba».

En 1978, un chercheur de la US House Select Commission on Assassinations, Dan Hardway, s’est rendu au Mexique pour enquêter sur l’assassinat de JFK. Il n’a pas été en mesure d’interroger Contreras malgré plusieurs tentatives, mais dans un rapport influent, il a averti que son compte ne devrait pas être rejeté.

Le journaliste du New York Times Shenon, qui a interviewé Oscar Contreras pour un livre de 2013 sur l’assassinat de JFK, a également trouvé Contreras crédible. Shenon a écrit que Contreras – qu’il qualifie de «journaliste éminent» – «est allé beaucoup plus loin» dans leur entretien qu’avec la CIA, alléguant «des contacts beaucoup plus étendus entre Oswald et des agents cubains au Mexique».

Dan Hardway, qui est maintenant avocat en Virginie-Occidentale, croit toujours Contreras. Après avoir lu le livre de Shenon, il a réitéré en 2015 que Lee Harvey Oswald faisait peut-être partie d’un réseau de renseignement cubain plus large.

Trou dans le Web

Óscar Contreras est décédé en 2016, je n’ai donc pas pu l’interviewer moi-même.

Mais dans mon enquête, un petit détail de sa biographie a attiré mon attention – une contradiction apparemment négligée qui pourrait saper toute son histoire.

Dans le récit de Contreras, il a fui le campus de l’Université nationale autonome et a déménagé à Tampico vers 1964. Pourtant, Contreras aurait également raconté à son « rédacteur » sa rencontre avec Oswald après l’assassinat de Kennedy en 1963.

Les journaux universitaires ne sont pas courants au Mexique et Contreras était étudiant en droit. Alors, comment aurait-il pu avoir un éditeur en 1963?

Je pensais que son journal local, El Sol de Tampico, pourrait contenir la réponse. En parcourant ses archives, j’ai découvert que le journal publiait au début des années 1960 une chronique de potins du dimanche intitulée «Crisol» ou «melting pot».

Óscar Contreras est devenu le journaliste de «Crisol» le 6 juin 1963 et a continué à écrire la chronique des potins en septembre et octobre de cette année-là.

Alors que Lee Harvey Oswald était à Mexico, Contreras était à 500 miles à Tampico. Dans une prose flamboyante, des numéros fanés du journal local, il a raconté les somptueuses réceptions de mariage, les quinceañeras et les excursions en yacht de la haute société de Tampico.

Trois jours sombres

Je crois que les archives du Sol de Tampico discréditent le récit de Contereras.

Un correspondant politique peut habiter loin de l’endroit où son journal est publié. Mais pour un chroniqueur à potins, ce serait un manquement au devoir.

Cette révélation replonge dans l’obscurité le voyage d’Oswald au Mexique à l’automne 1963.

Il existe d’autres théories du complot, notamment le fait qu’Oswald avait une maîtresse mexicaine qui l’a emmené dans un parti de communistes et d’espions.

Mais il est plus probable que le Mexique ne possède aucun indice caché sur l’assassinat de JFK.

Les théories du complot offrent des assurances de profondeur et de clôture, une promesse que la plus grande énigme du 20e siècle peut être résolue. Mais d’après ce que nous savons de ce qu’Oswald a fait et n’a pas fait à Mexico, il était un solitaire instable et désorganisé qui ne pouvait même pas gérer la logistique des voyages.

L’assassinat de JFK est un cas froid. Et au Mexique, il ne reste que des pistes épuisées.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur. Cette version de l’article a été initialement publiée le Science en direct.