L’investissement en immobilier est l’un des meilleurs moyens de fructifier de l’argent de nos jours, surtout pour une région lucrative et propice aux investissements telles que l’Île-de-France. En effet, l’Île-de-France est une région favorable aux échanges commerciaux.

Cette région est également considérée comme un pôle universitaire convoité par plusieurs universités pour les programmes d’échange d’étudiants. Nous allons vous parler dans cet article, de tous les détails pour investir en immobilier en Île-de-France.

Pourquoi investir dans l’immobilier en Île-de-France ?

En optant pour l’île de France, vous aurez déjà choisi un environnement fructueux pour vos projets d’investissement en immobilier. Comme nous l’avons précisé précédemment, l’Île-de-France est parmi les régions les plus animées au niveau commercial, d’où son nom «le bassin de l’emploi».

Et tout le monde sait qu’un investissement qui se fait dans une région animée est un investissement à 80 % réussi, vu le nombre d’habitants qui s’y rendent en permanence. L’Île-de-France est la candidate idéale pour ce qui est de l’emplacement géographique.

Loin du côté géographique, l’Île-de-France a de nombreux autres avantages, notamment du côté démographique. Des experts du domaine ont estimé qu’une hausse de 45 à 75 000 habitants de l’Île-de-France se fera d’ici 2030. Cette hausse de l’estimation démographique sera accompagnée d’une augmentation du plafond locatif, ce qui est avantageux pour les investisseurs dans l’immobilier, mais un peu moins pour les futurs locataires.

Un pôle universitaire convoité

Le nombre d’étudiants qui veulent se rendre en Île-de-France chaque année, que ce soit pour poursuivre leurs études dans des universités prestigieuses ou pour un programme d’échange d’étudiants, est une occasion en or pour les investisseurs. En effet, de nombreux investisseurs en immobilier de l’Île-de-France ciblent les étudiants avec des offres intéressantes de colocation ou des studios à proximité des universités de la ville.

Les meilleures villes d’Île-de-France pour investir dans l’immobilier

Vous voulez investir dans l’immobilier dans la région Île-de-France et vous ne savez pas vers où vous diriger ? Voici les principales villes pour un investissement lucratif en Île-de-France :

Aubervilliers

Avec sa proximité avec Paris, Aubervilliers accueillera dans les prochaines années, de nombreux habitants grâce aux deux gares prévues pour 2025. De nombreux investissements dans l’urbanisme est prévu dans la zone du Fort d’Aubervilliers.

Un quartier qui se situera à quelques minutes de marche en partant de la future gare et qui est prêt à accueillir plus de 1 800 nouveaux logements, une opportunité à ne pas rater pour les investisseurs dans l’immobilier. Les avantages sont les suivants :

Les prix de l’immobilier sont assez abordables ;

le nombre d’habitants : 80 237 habitants ;

prix du m² pour un appartement : aux alentours de 3 000 euros ;

prix du m² pour une maison : aux alentours de 2 000 euros ;

l’augmentation des prix de l’immobilier : +3,4 % en moyenne chaque année.

Saint-Germain-en-Laye

Cette ville qui a vu naître le Roi Soleil est la parfaite harmonie entre verdure, bord de la Seine et art de vivre. Elle se situe en périphérie de Paris, à proximité des deux axes autoroutiers (A 86 – A13). Elle offre à ses habitants une ambiance dynamique et chaleureuse, ce qui pousse de plus en plus de personnes à y investir leur argent pour se procurer un bien immobilier. Voici ces principales caractéristiques :

La géographie : à proximité de Paris, un endroit agréable ;

la population : 39 540 habitants selon les dernières statistiques ;

prix des appartements au m² : aux alentours de 6 000 euros ;

prix des maisons au m² : aux environs de 5 000 euros ;

augmentation du prix de l’immobilier : + 3,9 % en moyenne par année.

Palaiseau

La ville de Palaiseau inclut sur son territoire plusieurs institutions importantes de l’Etat Français, dont : l’Ecole Polytechnique, l’Institut d’Optique et l’ENSTA Paris Tech. En plus des centres de recherche de l’ONERA, Danone, Thales et EDF. Palaiseau sera donc un axe principal pour le développement du domaine technologique Paris-Saclay. De ce fait, elle accueillera dans les années à venir pas moins de 500 nouveaux logements au niveau de la future ligne 18, idéal pour investir dans l’immobilier en Île-de-France.