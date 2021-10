Le retour de Michael Keaton : The Flash a partagé le premier aperçu de son film

Depuis qu’on sait que Michael Keaton serait Homme chauve-souris dans le film Le flash, le niveau d’anxiété des fans a atteint des niveaux astronomiques. En outre, le cavalier de la nuit de Tim Burton Je n’allais pas être seul dans ce film mettant en vedette Ezra Miller car Ben affleck il allait également avoir son camée en tant qu’homme masqué. Dans le cadre de DC FanDome la première taquin du long métrage.

Réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, derrière des productions comme Article et Maman, le film va chambouler les univers parallèles. Pour Barry Allen tout cessera d’avoir un sens lorsque la vie de sa mère sera en danger. Pour cette raison, il commencera à voyager dans le temps avec l’idée de la sauver, même si cela entraînera de graves conséquences pour le monde.

Le flash devrait arriver début novembre 2022 sous la pression d’assumer l’héritage de Zack Snyder et son Snyderverse. Barry Allen était déjà apparu dans Ligue de justice mais maintenant que le directeur de Armée des morts ne fait pas partie de DC Univers étendu (DCEU) il sera intéressant de voir dans quelle direction le caractère de Meunier. Vous pouvez voir les progrès sous ces lignes.

Le Batman, le grand protagoniste

Aussi bien que Zack Snyder et sa cour de Ligue de justice ont été les principaux protagonistes de la première édition du DC FanDome, cette année tous les regards seront tournés vers Matt Reeves et Robert Pattinson. Le Batman dévoilera une nouvelle avancée et tout indique qu’il sera possible de voir en action Le Riddler de Paul Dano, qui jusqu’à présent n’a été entendu et vu que récemment sur une nouvelle affiche du film.

Le film de Matt Reeves ne sera pas connecté à DCEU mais à une série de HBO Max et formera son propre univers. On pense que cela pourrait durer environ trois heures et il est question que l’approche du méchant pour Blesser sera très similaire à ce qui a été vu dans la saga de Le jeux de la peur. Cette dernière a du sens si l’on prend en compte la seule avancée constatée, ce qui semble apporter un Homme chauve-souris très sombre au cinéma.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂