Le Batman a partagé sa bande-annonce sur le DC FanDome et les fans comptent les jours jusqu’en mars

Comme on le voit dans le DC FanDome 2020, Le Batman s’engagera clairement dans une voie pleine de ténèbres et loin de l’humour qui caractérise tant les productions de merveille qu’il DC Univers étendu (DCEU) a commencé à copier. Encore une fois avec Nirvana en arrière-plan, le Bruce Wayne de Robert Pattinson Il était dévoué à son destin, sans peur de rien et avec une soif de vengeance.

Le Batman, dirigée par Matt Reeves, sortira en mars 2022 mais il ne donne toujours pas un aperçu complet du look de Le Riddler. Paul Dano sera chargé d’incarner ce méchant qui n’apparaissait que par derrière dans la bande-annonce. Qui se voyait plus complètement était Le pingouin de Colin Farrell, qui a même eu l’une des meilleures séquences de la bande-annonce, quelques secondes avant que le titre du film n’apparaisse.

« La peur est une arme », on l’entend dire en arrière-plan, alors que le signal de la chauve-souris est terminé « Ce n’est pas un appel, c’est un avertissement ». Il est clair que quiconque s’oppose à Homme chauve-souris il en paiera les conséquences et que même les balles des mitrailleuses ne pourront pas l’arrêter. « Je suis une vengeance »dit un Bruce Wayne pour qui le bonheur n’est pas une réelle possibilité.

Qui est également apparu dans la bande-annonce était Catwoman, qui sera désormais incarné par Zoé Kravitz. Ce qui n’est pas clair, c’est quel rôle il occupera dans cette histoire de Homme chauve-souris, bien que comme il a été possible de le voir, l’action ne lui arrivera pas à côté. Nous devrons attendre le 4 mars, lorsque les cinémas commenceront à projeter l’une des premières les plus attendues par les fans de super-héros.

Il y aura Batman pendant un moment

Dans le cadre de DC FanDome vous pouvez également voir le premier taquin de Le flash, quelque chose que Andy Muschietti, son directeur, l’avait anticipé dans les réseaux. Comme on le sait, l’intrigue du film plongera dans la bande dessinée Point de rupture et voyage dans le temps Barry Allen afin de sauver sa mère sur le point d’être tuée par des criminels.

Le voyage dans le temps sera un outil pour DCEU qui vous permettra d’afficher les univers parallèles. Dans ce contexte, on sait que le film aura non pas un mais deux Homme chauve-souris: la version de Michael Keaton près de Tim Burton, et de Ben affleck cela faisait partie du Snyderverse. Dans le teaser publié, vous ne pouviez entendre Keaton et un Homme chauve-souris de dos que bien que cela semble être celui de Keaton, les fans savent que cela ne peut pas être confirmé tant qu’il n’est pas vu en entier sur grand écran.

