Netflix présente Bridgerton 2 : une combinaison de drame et de romance avec une production sans précédent

S’il y a quelque chose dont les productions d’époque ont besoin pour fonctionner, c’est une bonne mise en scène. La caractérisation et la mise en scène sont deux choses qui doivent être parfaitement combinées pour réussir. Et, l’un des rares à y parvenir ces derniers temps est Bridgerton. La série, qui a été créée pour la première fois via Netflix en 2020, est un spectacle visuel en termes de fonctionnalités dont elle a besoin pour réussir.

Tel est le cas que l’intrigue ne pouvait pas être moindre et depuis sa première édition, elle a captivé des milliers de fans à travers le monde. C’est pourquoi la plateforme n’a pas hésité à miser à nouveau sur Bridgerton et demain, vendredi 25 mars, cette série revient avec huit nouveaux épisodes qui ont tout pour faire du strip, une fois de plus, un phénomène mondial. Cependant, au-delà du fait que son histoire est tout aussi captivante que la première fois, ce qui ressort le plus, c’est sa réalisation irréprochable.

Lors de la première saison Bridgerton Il a ébloui par ses costumes et ses décors, mais maintenant il est allé plus loin. L’équipe vestimentaire de la série est digne d’applaudissements car c’est celle qui fait vraiment sentir au spectateur que les acteurs sont dans cette époque et l’invite à oublier qu’il s’agit en réalité d’une fiction. De plus, bien sûr, le fait que le casting soit si bon dans son ensemble est un point en faveur, encore une fois, pour cette fiction.

Situé à l’époque Regency du XIXe siècle à Londres, cette fois, la bande montre comment une nouvelle saison commence et l’élite britannique se prépare à ce qui les attend : des femmes, présentées dans la société, des hommes à la recherche de leur épouse idéale. Jonathan Bailey, qui est le protagoniste de cette édition, éblouit à nouveau avec son interprétation d’Anthony : il est parfois déchirant, tendre et aimant, mais dramatique et froid avec une carapace qui tente de se mettre en travers de ses sentiments.

Ensuite, l’ajout de Simone Ashley et Charithra Chandran donnera beaucoup à dire. Les jeunes actrices jouent respectivement les sœurs Kate et Edwina Sharma, et il convient de mentionner qu’ayant deux des rôles les plus importants, elles parviennent à remplir l’objectif : attraper les téléspectateurs avec leur histoire. Bien que, à vrai dire, ce soient de bonnes actrices et personne ne le nie, mais parfois leurs expressions et attitudes dans la série sont quelque peu exagérées et incroyables.

Bien sûr, il faut préciser que Simone Ashley et Jonathan Bailey, qui deviennent le couple phare du début à la fin, font preuve d’une alchimie impressionnante. Leur travail commun devant les caméras montre qu’ils forment un duo qui fonctionne et peut provoquer la même sensation que Daphné et Simón en première partie. À son tour, au-delà des grandes œuvres de la distribution, Bridgerton surprend encore avec sa belle histoire.

Partant du principe que le vicomte doit trouver l’amour, cette série mêle romance et drame en posant la question : pourquoi le bien-être des autres devrait-il passer avant le sien ? Dans les huit nouveaux épisodes, c’est un doute qui afflige les protagonistes et qu’ils entretiennent tout au long de l’histoire, amenant le spectateur à pouvoir se connecter à l’intrigue comme si c’était la sienne.

A tel point que, sans aucun doute, Bridgerton il a tout le piquant pour enchanter à nouveau les amateurs. Malgré le fait que Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page n’aient plus leur place principale, leur sortie de la série a bien été remplacée par Bailey et Ashley. Ce nouveau duo sera parfait pour captiver l’attention des fans, comme c’est le cas avec Lady Whistledown, qui est celle qui fait des ravages dans la haute société.

L’écrivain a l’élite en haleine depuis la première édition et, bien sûr, maintenant il ne pouvait en être autrement. Cependant, il faut noter que cette fois pour Penelope Featherington les choses sont un peu plus compliquées. Eh bien, votre identité est peut-être en danger et, honnêtement, vous devez tout faire pour préserver votre intégrité en prenant des décisions difficiles. Et ceci dit, cette partie de l’intrigue narrative sera à la hauteur de l’histoire d’amour des protagonistes. C’est-à-dire, Bridgerton Elle revient avec style et peut, une fois de plus, devenir la série la plus regardée de l’histoire de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂