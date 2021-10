Starz Play présente la deuxième saison de Hightown avec plus d’adrénaline et d’intrigue

in

C’est un fait! Ville haute est plus proche que jamais. Ce dimanche 17 octobre, Starz joue présentera la deuxième saison de la série qui a provoqué tant de fureur. Les mêmes acteurs et même de nouveaux personnages viennent à cette prochaine édition pour lui donner un air totalement renouvelé. Remplie d’intrigues, d’adrénaline, d’action et de beaucoup de drame, la fiction créée par Rebecca Cutter suivra le nouveau destin de Jackie Quinones.

Contrairement à la première saison, cette fois Ville haute comportera dix épisodes pleins d’intrigue et de suspense. Avec Monica Raymund dans la peau de Jackie, Riley Voelkel dans le rôle de Renee, James Badge Dale donnant vie à Ray Abruzzo et Amaury Nolasco une fois de plus dans la peau de Frankie lvarez, la série continuera avec son essence, mais maintenant elle a changé radicalement de paradigme.

Quant à l’histoire, Ville haute il s’exhibe encore en racontant la lutte interne du protagoniste. Pour cette nouvelle saison Jackie réalise son rêve d’être la policière dont elle a toujours rêvé tout en marchant sur la corde raide de la sobriété et en se concentrant sur la lutte contre le trafic de drogue. Avec une performance choquante, Raymund parvient à percer le quatrième mur en faisant en sorte que les téléspectateurs se connectent, de manière inégalée, à sa transformation.

En revanche, ceux qui éblouissent aussi par leur passage dans cette nouvelle saison sont Amaury Nolasco et James Badge Dale. Le premier, une fois de plus dans la peau du méchant Frankie, réalise que son personnage a un point empathique : il s’occupe avant tout de sa famille, mais ses affaires font aussi de lui un méchant meurtrier. Sa sortie de prison est désormais un problème pour la société qui fait face au chaos le plus sanglant de son histoire.

Pour sa part, Badge Dale a réussi à donner à Ray Abruzzo l’air déprimé et déshonoré dont son personnage avait besoin. Après son interprétation d’un détective fort mais quelque peu soumis, il s’avère désormais être un homme faible avec peu de chances d’avancer. Même si, oui, son impulsivité ne lui laissera pas le temps de se remettre complètement puisqu’il n’a qu’un seul but : arrêter Frankie.

Sans aucun doute, les trois meilleures performances de ce qui viendra pour Ville haute ce dimanche. Mais, au-delà du jeu d’acteur, la mise en scène de la série est une autre des choses qui feront des dix prochains épisodes un succès total. Avec une production très cohérente avec ce qu’incarne la bande, Starz joue montrez-vous à nouveau avec cette première.

