Les 5 meilleures séries mexicaines créées cette année jusqu’à présent

Les productions mexicaines ont tendance à avoir une grande répercussion dans le monde entier, mais maintenant, de la part de plateformes telles que Netflix et Vidéo principale, pour ne citer que quelques-uns des plus importants, sa portée a été élargie. Dans le cas d Netflix, Club des Corbeaux Il s’agissait de la première production originale de la plateforme, lancée en 2015, qui compte déjà aujourd’hui des titres nés dans des pays comme l’Argentine et la Colombie et prépare ses premières fictions au Chili et en Uruguay. Jusqu’à présent en 2021, plusieurs titres mexicains ont été très commentés, avec Qui a tué Sara ? comme le plus important.

Amarres

De la main de HBO Max, le 12 août est arrivé Amarres, une production centrée sur la vie de Ana qui reprend une tradition familiale avec l’idée de se tirer d’affaire ses proches. C’est une sorcellerie préhispanique qui permet à deux personnes de faire des « liens » de cœur. Le spectacle est arrivé avec des thèmes très actuels comme le polyamour et la sexualité, dans une perspective traversée par la perspective de genre. Créé par Fernanda Eguiarte, a dix épisodes au total.

Qui a tué Sara ?

L’un des drames les plus discutés de l’année était la responsabilité de José Ignacio Valenzuela. Avec deux saisons et 18 épisodes au total, la série montre la revanche de Alexis, qui est en prison depuis 18 ans à cause de la famille Lazcano qui l’a blâmé pour le meurtre de Sara. Le premier volet a battu le record de reproductions pour une fiction non anglophone (récemment dépassé par Le jeu du calmar), avec 55 comptes.

Guerre entre voisins

La comédie de Netflix Il a été lancé en juillet et raconte l’histoire de deux familles qui se rencontrent dans un quartier aisé où elles commencent à créer des liens. De manière impensable, les mères des deux groupes vont déclencher une bataille qui se traduira par des rires pour les téléspectateurs et des problèmes pour leurs protagonistes.

Mère il n’y a que deux

La comédie dramatique qu’il a développée Caroline rivera Il compte 9 épisodes et a commencé à être diffusé en janvier de cette année et se prépare pour ce qui sera sa deuxième saison. Met l’accent sur Ana (Palette Ludwika) et Marianne (Paulina Goto), deux femmes d’âges et de cultures différents qui par accident vont échanger leurs enfants et nouer une alliance impensable.

Nous sommes.

La mini-série de Netflix il est sorti en juin de cette année et a été bien reçu. L’histoire est centrée sur le trafic de drogue et les addictions mais racontée du point de vue des victimes. Le tournant viendra d’une opération de la DEA à Allende, au Mexique. Il se déroule en 2011 et s’inspire d’événements réels.

