"Uniquement Huawei et Apple": un avenir qui ne pouvait pas être à cause des États-Unis

Partager

Manzana Oui Samsung Ce sont les deux entreprises les plus importantes du monde des smartphones. Seuls à eux deux contrôlent 60% des ventes en Europe, leur influence est titanesque. Cependant, il n’y a pas si longtemps, une entreprise chinoise a mis en danger son règne.

huaweiqui n’a cessé de croître pendant des années, Il a été poignardé à mort par l’homme le plus puissant du monde à l’époque, Donald Trump.. Le veto des États-Unis a porté un coup sévère à la firme chinoise, un coup qui a changé son histoire à jamais.

Et si le gouvernement américain n’était pas intervenu ? À quoi ressemblerait le marché en ce moment ? Le dirigeant de la société chinoise a précisé ce qu’il pensait que le scénario aurait été dans un communiqué.

Richard Yu, PDG de la firme chinoise, estime que le marché aurait changé sans les problèmes avec le pays nord-américain. Le principal responsable de Huawei assure qu’ils auraient mené seuls avec Applelaissant derrière lui le tout-puissant Samsung.

Sans l’intervention américaine et la suppression de Huawei, les principaux fabricants mondiaux de téléphones mobiles auraient pu être Huawei et Apple. D’autres seraient restés en tant que petits fabricants, dont la société coréenne (Samsung), qui vendrait principalement sur les marchés américain et sud-coréen.