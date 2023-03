Le régime strict du leader de Coldplay copiant une légende du rock

célébrités

Chris Martin suit un régime strict, copiant une figure du monde du rock qui est en excellente condition physique grâce à son régime alimentaire. Faites attention!

Chris Martin Il est le leader d’un des groupes les plus emblématiques de la musique pop, comme Jeu froid Actuellement. Le groupe a récemment effectué une visite en Argentine où ils ont établi un record de performances consécutives au stade Monumental de River Plate, qui sera immortalisé dans un film tant attendu que tous leurs fans veulent voir. En attendant, le chanteur a profité d’un podcast pour parler un peu de sa vie.

en conversation avec Conan O’Brien Le musicien a assuré qu’il ne mangeait qu’une fois par jour et qu’après 16h00, il ne mangeait plus rien. Ce régime très strict est le fruit d’une rencontre que le chef de Jeu froid eu avec une légende du rock qui reste en forme avec ce même style de vie qui Chris Martin a décidé d’adopter. De qui parle-t-on?

De qui parle Chris Martin ?

Chris Martin ça se réfère à Bruce Springsteenqui a déjà 73 ans et est dans un état impeccable, même avec une tournée européenne qui débutera le 28 avril de cette année avec le Groupe de rue E. « Je ne mange plus rien au dîner. J’arrête de manger à quatre heures. J’ai tout appris en déjeunant avec lui, avec Bruce Springsteen. »a fait remarquer l’ex-couple de Gwyneth Paltrow.

Chris Martin Il a expliqué en détail comment il en était venu à prendre cette décision concernant son mode de vie et son alimentation : « Je suivais déjà un régime très strict, mais je me disais : « Bruce a l’air encore plus en forme que moi » et[la femme de Springsteen]Patti a dit qu’il ne mangeait qu’un repas par jour. Je me disais : « D’accord, c’est parti ». Ce sera ça. Mon prochain défi’ »ainsi il devient clair que Le patron continue d’être un exemple à suivre pour les autres générations.

Le chanteur du groupe qui possède des hits comme Vivre la vie, mon univers et Le scientifique Il a plaisanté avec son interlocuteur sur les ingrédients qu’il consomme Bruce Springsteen dans le seul repas que vous appréciez dans la journée : « Sauce aux stéroïdes Buffalo »a été la réponse de Chris Martin entre rires dans une allusion claire au besoin de son collègue expérimenté de manger quelque chose de nutritif dans son alimentation quotidienne.

