Le fils de John Lennon partage ses impressions sur le documentaire Get Back

Cette semaine, la plateforme Disney + présentera enfin « The Beatles : Get Back », un documentaire en trois parties réalisé par Peter Jackson qui présentera une revue complète des enregistrements de « Let It Be », le dernier album studio à sortir. .la séparation du « Liverpool Quartet », révélant au public des documents d’archives inédits.

Vendredi dernier, le 18 novembre, les frères Julian et Sean, fils de John Lennon, ont assisté à une projection spéciale du documentaire dans la ville de Los Angeles, un événement organisé par la créatrice Stella McCartney, fille de Paul McCartney.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le PDG des Grammy défend la nomination de Marilyn Manson

A travers son compte sur Instagram, Julian Lennon a partagé ses impressions sur le documentaire, qu’il a décrit comme une expérience qui lui a permis d’aimer à nouveau son père. « Quelle nuit incroyable. Voir d’abord Get Back, puis assister à l’événement de Stella. Une chose vraie que je peux dire à propos de tout cela, c’est que cela m’a rendu si fier, inspiré et que je ressens plus d’amour pour ma famille que jamais. »

Le film m’a fait aimer à nouveau mon père, d’une manière que je ne peux pas décrire complètement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christina Aguilera présente une nouvelle ballade en espagnol

« The Beatles: Get Back » édite environ 55 heures de documents d’archives non publiés, qui ont été filmés en 1969 par Michael Lindsay-Hogg, en plus d’avoir une édition de 140 heures d’audio provenant de sessions d’enregistrement. Ce matériel a été conservé pendant 50 ans, un fait qui échappe à la compréhension de Peter Jackson, selon une interview avec The Guardian.

Récemment, Paul McCartney a admis qu’en regardant le documentaire, sa perception de la séparation avec les Beatles a changé. «C’était tellement rassurant pour moi. C’était l’une des choses les plus importantes à propos des Beatles, nous pouvions nous faire rire », a-t-il déclaré au Sunday Times. Le premier épisode arrivera sur Disney+ le jeudi 25 novembre prochain.