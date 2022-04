Winning Time Star défend la série après les critiques de Magic Johnson

La série HBO Max Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakers aurait pu être un succès pour le streamer, mais tout le monde n’est pas fan. À savoir, certaines des véritables légendes des Lakers présentées dans la série, telles que Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, ont clairement indiqué qu’elles n’avaient même pas l’intention de regarder la série scénarisée. Cela semble être en partie dû au manque d’implication réelle des Lakers dans la série, ainsi qu’à la dramatisation de l’histoire de l’équipe.

Même ainsi, les fans l’ont apprécié, à tel point que HBO Max a renouvelé Temps gagnant pour une deuxième saison. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour la star Quincy Isaiah, qui joue Johnson dans la série, il veut clarifier le contrecoup que la série a suscité chez Johnson et Abdul-Jabbar. Parlant de la situation avec TMZ, Isaiah se sent en conflit car il comprend qu’il peut être difficile pour quelqu’un de regarder une série prenant des libertés créatives avec l’histoire de la vie de cette personne. Quoi qu’il en soit, l’acteur se sent toujours fier de ce que le Temps gagnant a accompli, insistant sur le fait qu’il n’y a pas de « malveillance » derrière les représentations de quiconque figurant dans la série.

« Je veux dire, je comprends d’où ils viennent parce que c’est une histoire sur leur vie. Donc, c’est difficile. Mais j’ai vraiment l’impression que nous avons fait un très bon travail en montrant les humains et en montrant une version complète de qui nous les percevons au moins. Il n’y a aucune malveillance derrière cela… Au début et à la fin de chaque épisode, il est écrit « c’est une dramatisation ». Nous prenons des faits réels qui se produisent et nous les rendons bons pour la télévision. »

Isaiah explique également qu’il est toujours un très grand fan de Johnson, la légende de la NBA qu’il a interprétée avec succès dans Temps gagnant. Même si Johnson ne regardera pas Temps gagnantIsaiah dit qu’il regardera le documentaire Apple TV+ Ils m’appellent magique, qui présente des interviews du célèbre Laker et se concentre davantage sur l’histoire réelle sans la dramatisation nécessaire pour une série télévisée scénarisée. Il encourage les fans à consulter également les deux séries. L’acteur dit également qu’il est reconnaissant envers Johnson et son incroyable héritage, car cela a ouvert la porte au rôle d’une vie pour Isaiah.