Les six lieux époustouflants où pas le temps de mourir a été filmé

Pas le temps de mourir a atterri dans les cinémas le 30 septembre et dans l’ensemble, il a reçu des critiques élogieuses . Une chose que plusieurs critiques ont remarquée était la cinématographie et les arrière-plans époustouflants du film. Alors, où a été tourné le dernier opus de 007 ?

Depuis que son personnage a pris vie pour la première fois sur grand écran en 1962, les poursuites palpitantes et les expériences de mort imminente de James Bond n’ont jamais été confinées à un seul pays. Ses aventures à travers le monde alors qu’il traque les criminels les plus dangereux sont ce qui rend la franchise si divertissante.

NTTD ne faisait pas exception à cela et Daniel Craig a visité au moins six pays lors de sa dernière sortie Bond. Ce sont les principaux lieux de tournage de Pas le temps de mourir.

La Jamaïque occupe une place spéciale dans le cœur de Bond et de son créateur Ian Fleming. Fleming a écrit plusieurs des livres originaux de Bond dans sa maison en Jamaïque, GoldenEye, qui est maintenant une attraction touristique majeure.

Ce n’est pas la première fois que Bond s’arrête en Jamaïque lors de sa chasse internationale aux criminels. Certaines scènes de Dr Non. et Vivre et laisser mourir y ont été tournés.