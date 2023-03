Confirmé : Oppenheimer sera le plus long film de Christopher Nolan

in

Cinéma

Le film de Christopher Nolan sur le projet Manhattan sera le plus long de la filmographie de l’homme responsable de la trilogie Les Chevaliers de la nuit.

©Getty/IMDbChristopher Nolan et Cillian Murphy

Christophe Nolan a choisi Cillian Murphy pour jouer dans son prochain projet pour le grand écran : oppenheimer. Dans ce cas, le protagoniste de Peaky Blinders prêtera le corps au physicien responsable du projet Manhattan, où les États-Unis ont développé la première bombe atomique qui a permis au pays du nord de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

oppenheimerdirigé par le talentueux Christophe Nolanest une adaptation cinématographique de Prométhée américain, une biographie du créateur de la bombe atomique écrite par Kai Baird et Martin J. Sherwin. Le film en question aborde les alternatives du Manhattan Project, un programme de recherche et développement mené par les États-Unis avec l’Angleterre et le Canada pendant la Seconde Guerre mondiale.

Un film qui va être long

comme anticipé PuckActualités, oppenheimer Il durera trois heures, devenant le film le plus long de la filmographie du visionnaire Christophe Nolan qui compte parmi ses films les plus anciens Création, Principe, interstellaire et Le chevalier noir se lève. Bien qu’ils durent tous 2 heures, aucun n’atteint la troisième heure en tant que montage final de l’intrigue mettant en vedette Cillian Murphy.

Un petit souvenir pour mieux savoir de quoi il s’agit oppenheimer? Entre 1942 et 1946, une enquête a été menée par le général de division Leslie Groves, du United States Army Corps of Engineers, en collaboration avec le physicien nucléaire Robert Oppenheimer, qui était le directeur du Los Alamos National Laboratory, où ils ont conçu le premier bombes nucléaires à la suite du projet Manhattan.

Le film met en vedette Matt Damon dans Leslie Groves, Emily Blunt dans Katherine Oppenheimer, Robert Downey Jr. dans Lewis Strauss, Florence Pugh dans Jean Tatlock, Benny Safdie dans Edward Teller et Josh Hartnett dans Ernest Lawrence. Rejoindre le casting sont Dane DeHaan, Jack Quaid, Dylan Arnold, Alden Ehrenreich, Josh Peck et les lauréats des Oscars Rami Malek, Kenneth Branagh et Gary Oldman. Le film sortira dans les salles du monde entier. le 20 juillet.

