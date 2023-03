L’IA pourra écrire des films selon la Writers Guild of America

Curiosités

L’intelligence artificielle devient de plus en plus présente avec son avancée technologique phénoménale et maintenant elle pourrait aider à écrire des films hollywoodiens. Faites attention!

©GettyChatGPT

Les derniers mois ont été révolutionnaires en termes de Intelligence artificielle qui a avancé à la fois dans des problèmes tels que les textes, les chats, les vidéos et les images. Cette nouvelle option accessible à tous a changé le paysage de nombreux métiers et dans ce contexte ce sont les scénaristes qui voient leur travail menacé par la qualité que ces systèmes présentent lors de l’écriture de scénarios originaux.

ChatGPT est en mesure de créer un script attrayant et pas seulement cela, son algorithme est formé pour apprendre cette fonction et la rendre de mieux en mieux, c’est pourquoi chaque opportunité qu’un utilisateur demande cela IA développer une histoire pour un film, ce système le fera de manière plus attrayante en créant des personnages avec leurs arrière-plans et en les mélangeant à partir d’une intrigue plus complexe.

L’avenir du scénario

Il Guilde des écrivains d’Amériqueen d’autres termes, la Guilde des écrivains d’Amérique, est préparé pour cette alternative. De quelle manière? Elles n’interdisent pas à un écrivain d’utiliser un IA pour vous aider à développer un script, mais ils établissent certaines lignes directrices pour que ce ne soit pas seulement le travail de l’algorithme en question. Il doit y avoir une présence humaine dans le résultat final.

Comme indiqué Variété la proposition de WGA déclare que le matériel développé par un Intelligence artificielle ça ne peut pas être « matériel littéraire » soit « matière première ». Le matériel littéraire est tout ce qu’un écrivain développe tandis que le matériel source est les œuvres sur lesquelles un scénario est basé, comme un roman ou un poème. Alors, comment fonctionnent ces concepts et les IA? Un écrivain est en mesure d’apporter des modifications et d’adapter une courte œuvre développée par ces systèmes et d’obtenir toujours un crédit pour ce script.

Alors lui WGA veut que les écrivains gardent le contrôle sur le processus de création avec la participation du IA délimité et toujours encadré par la vision de l’être humain. Un exemple est un studio développant une nouvelle à partir de ChatGPT et engagez un scénariste dans le but d’affiner ce travail afin que vous puissiez vous attribuer le mérite de l’intrigue en question. Les temps changent rapidement et l’industrie cinématographique hollywoodienne s’adapte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?