Le réalisateur Todd Field dit que Tom Cruise lui a donné des instructions « étape par étape » pour protéger le film de Harvey Weinstein

Le réalisateur de TÁR dit que Tom Cruise lui a dit un jour exactement comment empêcher son premier film, In the Bedroom, d’être saboté par la lourde ingérence de Weinstein.

Champ de Toddle dernier film de LE GOUDRONà propos d’un chef d’orchestre avide de pouvoir (joué par Cate Blanchett) qui est finalement obligé de tenir compte d’une histoire d’inconduite sexuelle, est actuellement acclamé par la critique.





LE GOUDRON est le premier film en 16 ans du réalisateur indépendant depuis 2006 Petits enfantsqui a été nominé pour trois Oscars et a suivi le premier film de Field en 2001 Dans la chambre.

In the Bedroom a reçu une tonne d’éloges lors de sa première au Sundance Film Festival. Pourtant, comme le raconte Field dans une récente interview avec le New Yorker, le film risquait de devenir une autre victime de d’Harvey Weinstein pillage créatif.

FILM VIDÉO DU JOUR

En tant que producteur exécutif, Weinstein était connu pour faire des affirmations créatives indésirables et excessives sur les films qu’il a acquis, sapant souvent la vision originale du cinéaste original.

Après avoir découvert que son premier film avait été acheté par Miramax de Weinstein, Field dit qu’il craignait que la sortie en salles de son film ne souffre des lourdes exigences de Weinstein :

« Je pleurais dans la salle de bain. »

Fields a déclaré avoir trouvé un allié utile dans Tom Croisièrequi, tel un maître joueur d’échecs, lui a dit exactement comment gérer la situation :

« J’ai appelé Tom Cruise et j’ai dit: » Quelque chose de terrible s’est produit. Il a essentiellement dit: « C’est comme ça que vous allez le jouer ». Cela va vous prendre six mois, et vous le battrez, mais vous devez faire exactement ce que je vais vous dire de faire, étape par étape.' »

Cruise lui a dit que le long jeu qu’il devait jouer était de laisser Weinstein faire tous les changements que son cœur souhaitait. Ensuite, lorsque sa révision grossière du film est inévitablement mal testée, rappelez à Weinstein la version originale que le public du théâtre a tant aimée.

Fields a suivi les conseils, et voilà, la stratégie a fonctionné : Dans la chambre est devenu un succès critique, remportant cinq nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur scénario adapté.





Cate Blanchett répond à « Anti-Woman » LE GOUDRON Critique du chef d’orchestre de la vie réelle

Caractéristiques de mise au point

Cate Blanchett, qui incarne le compositeur-chef d’orchestre classique au centre du dernier film du scénariste-réalisateur Todd Field LE GOUDRON, a été critiqué par le vrai chef d’orchestre Marin Alsop.

Dans une interview avec le Sunday Times, Alsop a déclaré à propos du film :

« J’ai été offensée : j’ai été offensée en tant que femme, j’ai été offensée en tant que chef d’orchestre, j’ai été offensée en tant que lesbienne… Avoir l’occasion de représenter une femme dans ce rôle et d’en faire une agresseuse – pour moi, c’était déchirant. »

Blanchett en a profité pour répondre aux critiques de son personnage de fiction dansLE GOUDRON du vrai chef d’orchestre, disant à propos du film:

« Je pense que le pouvoir est une force corruptrice, quel que soit son sexe. Je pense que cela nous affecte tous. »

Blanchett note que bien que le personnage de Lydia Tár soit vaguement basé sur Alsop (qui est explicitement mentionné par son nom dans le film), son personnage avait de nombreuses inspirations : « J’ai regardé tellement de chefs d’orchestre différents, mais j’ai aussi regardé des romanciers et des artistes visuels et musiciens de tous bords. » Blanchett ajoute: « C’est un film très non littéral. »