La vraie raison pour laquelle Hunters a été annulé sur Prime Video

Prime Video a pris la décision d’annuler Hunters faisant de la deuxième saison de l’émission la finale de la série à succès. Pourquoi ont-ils annulé le spectacle ?

Chasseurs suit un groupe diversifié de chasseurs de nazis vivant à New York en 1977. Ils découvrent que des centaines de hauts fonctionnaires du régime fasciste vivent parmi nous et conspirent pour créer un quatrième Reich aux États-Unis. L’équipe éclectique de chasseurs se lancera dans une quête sanglante pour traduire les criminels en justice et contrecarrer leurs nouveaux plans génocidaires.

Chasseurs a une acceptation de 64% parmi les critiques en Tomates pourries et 60% du public. La fin de la deuxième saison a eu la présence d’Adolf Hitler, ce qui a laissé le public du programme désireux de voir la résolution de l’intrigue d’une histoire qui est devenue l’une des plus regardées de Première vidéo. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle pour les fans de la série : elle se terminera avec la deuxième fournée d’épisodes !

Pourquoi Hunters s’arrête-t-il ?

À la fois le showrunner david weill Quoi Première vidéo Ils n’ont pas donné les vraies raisons pour lesquelles cette émission télévisée à succès ne se poursuivra pas au-delà de sa deuxième saison, mais c’est le fait qui est connu depuis l’annonce de la première du prochain lot d’épisodes de l’émission, c’est pourquoi il est supposé qu’il y aura une fin définitive au complot des chasseurs.

Pourquoi cette décision a-t-elle pu être prise ? Cela a peut-être à voir avec la longue période entre une saison et la suivante, en tenant compte du fait que pendant tout ce temps, il n’y avait aucune nouvelle sur Chasseurs. Par exemple Les Sauvages Elle est restée active sur les réseaux sociaux et a pourtant subi le même sort. Quelque chose de différent est le cas de Téléchargermais depuis Première vidéo La décision de continuer avec ce spectacle a été lente à venir.

La longue période d’attente entre les saisons est certainement un mauvais signe pour la série. Autre exemple? Carnaval Row clôturera son histoire dans le deuxième lot d’épisodes après une attente de plus de trois ans entre les saisons. Au moins ce cas, comme celui de Chasseursce n’est pas comme celui de Les Sauvages où il n’a pas été possible de terminer l’intrigue de manière adéquate en raison de la décision abrupte de mettre fin à cette histoire. C’est dommage!

