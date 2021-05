« Qui a tué Sara? »: Saison 3, En danger?

Bien que la fin de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?»Laissé la voie préparée pour un troisième opus, ni Netflix ni les acteurs de la série à succès n’ont confirmé un nouveau lot d’épisodes qui résoudront les questions qui restaient en suspens.

Cela pourrait-il signifier qu’il n’y aura pas de troisième saison? Il est encore trop tôt pour une réponse officielle, d’autant plus que le deuxième opus n’a été publié que le 19 mai. Cependant, la popularité de la fiction et le soutien du public pourraient suffire à un renouveau.

Dans une interview avec Adela Micha pour Heraldo TV, Eugenio Siller, l’acteur qui joue José María Lazcano dans “Qui a tué Sara?”Parlé de la possibilité d’une troisième saison. Bien que rien n’ait été confirmé, il espère que l’histoire se poursuivra. «Ce serait incroyable», a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, Leo Deluglio, qui joue Álex Guzmán dans sa jeunesse, a déclaré à Spoiler: «Les gens vont demander une troisième saison. L’écrivain devrait y repenser. Je connais l’histoire et je sais comment la série se termine dans la deuxième saison, j’en vois une autre difficile car il n’y aurait pas d’endroit où s’accrocher, tout est résolu, on sait qui a tué Sara. C’est le cycle que la série a dû accomplir, c’est pour ce qu’on a écrit et dire autre chose serait le forcer ».

« J’espère que nous avons l’opportunité de faire plus, mais voyons voir », a déclaré Cardona à PopSugar en avril. « Je me sens tellement béni et reconnaissant … Nous avons travaillé si dur toutes ces années pour essayer de faire quelque chose de local qui devienne mondial, et c’est ce qui nous est arrivé … J’espère que ce n’est que le début. »

Sara a été la première patiente du projet clinique du Dr Alanis (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DE LA SAISON 3 DE «QUI A TUÉ SARA»?

À la fin de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?»Chema a avoué le crime de Moncho et a pris la responsabilité du meurtre d’Abel pour payer sa dette envers Alex. Elisa, quant à elle, a mis le feu au casino de sa famille, mais avant qu’elle ne soit enterrée, Alex a semblé la sauver. Marifer était également arrivé sur les lieux, qui était apparemment mort dans l’accident.

Alex est déclaré innocent, tandis que Chema demande une réduction de peine et soutient qu’il a tué Moncho en défense, mais concernant le meurtre d’Abel Martínez, Elisa souligne qu’il n’y a qu’une seule personne qui peut les aider, César Lazcano, mais il est « mort . » Le père de Rodolfo reviendra-t-il pour sauver son fils de la prison?

Apparemment non, car il est dans un élégant manoir sur une île privée. Tout en buvant et en faisant des paris, il dit à une femme qui a vécu de nombreuses vies et qu’elle n’a besoin que d’avoir un fils et de l’appeler Alex.

Enfin, Nicandro passe en revue quelques dossiers du Dr Alanis, le médecin de Sara Guzman. Les documents se lisent: «premier patient du projet». Il appelle le médecin et lui dit qu’il lui a envoyé l’argent pour ne pas lui avoir dit la vérité Alex. Il est dans son intérêt que tout le monde pense que Marifer est la coupable, car «personne ne peut savoir que nous l’avons fait».

Que signifient ces mots? Que cache Nicandro? Qu’est-ce que le médecin et son père ont à voir avec cela? Comment Sara est-elle vraiment morte? Apparemment, dans certains flashbacks, la sœur d’Alex a été soumise à une thérapie par électrochocs.