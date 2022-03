Clip exclusif : Un premier rendez-vous prend une tournure dramatique romantique Stay the Night

Le nouveau film Reste pour la nuit fera sa première mondiale au festival du film South by Southwest (SXSW) à Austin, au Texas, et nous avons un premier clip à présenter en exclusivité avant l’événement. De la cinéaste Renuka Jeyapalan, le film plonge dans l’épanouissement d’une relation qui ne commence pas exactement dans les circonstances les plus idéales. Vous pouvez avoir un aperçu du film en regardant le clip ci-dessous.

Dans le clip, Grace (Andrea Bang) et Carter (Joe Scarpellino) discutent de l’endroit où la nuit pourrait les mener ensuite, bien qu’il soit clair qu’aucun ne s’amuse vraiment. Lorsque Grace hèle un taxi dans sa tentative de rentrer chez elle pour la nuit, elle est rejointe de manière inattendue par Carter, qui cherche clairement à éviter une sorte de confrontation avec des hommes en costume à sa poursuite. Grace n’est pas ravie que Carter se fraie un chemin dans le taxi, mais après son départ, elle découvre qu’elle est incapable de le quitter. Nous devrons regarder le film pour répondre à toutes les questions que cette séquence nous laisse.

Le synopsis pour Reste pour la nuit se lit comme suit: « À une époque où les applications de rencontres et les rencontres occasionnelles sont la » nouvelle norme romantique « , réservée et très célibataire, Grace (Bang) se sent comme une paria. Mais lorsqu’elle rencontre Carter Stone (Scarpellino), un athlète professionnel sur le outs, qui a sa propre décision à prendre, elle se demande si Carter est peut-être la solution parfaite à son problème. Après que leur première tentative d’aventure d’un soir ait mal tourné, ils finissent par passer la soirée à marcher et à parler dans les rues de Toronto , les menant à une connexion qu’aucun d’eux ne s’attendait. »

Renuka Jeyapalan a réalisé, écrit et produit le film. Avec Andrea Band et Joe Scarpellino, Stay the Night met en vedette Humberly Gonzalez et Raymond Ablack. Brian Robertson et Glenn Cockburn ont produit le long métrage.

Reste pour la nuit tiendra sa première mondiale au SXSW le samedi 12 mars. Parmi les autres films présentés en première mondiale au prestigieux festival du film, citons le long métrage d’animation de Richard Linklater Apollo 10 1/2 : une enfance à l’ère spatiale; le véhicule de Sandra Bullock et Channing Tatum La cité perdue; et le méta film de Nicolas Cage Le poids insupportable du talent massif. Pendant des années, SXSW a accueilli les premières de certains des meilleurs films qui sortent année après année d’une variété de cinéastes, présentant différents films de toutes sortes. Cette année marque le retour du festival en personne.

« Les deux dernières années ont été compliquées et pleines de nouvelles eaux inexplorées pour nous tous. Bien qu’il y ait eu des innovations dans la construction d’une communauté isolée et dans la recherche d’un pivot, nous avons énormément manqué de pouvoir nous rassembler », a déclaré Janet Pierson, vice-présidente, directrice du film, dans un communiqué de presse sur SXSW. «Pour notre 29e édition du SXSW Film Festival, nous sommes ravis de partager une abondance de travaux créatifs à vivre ensemble, en personne, avec également des possibilités virtuelles. Il y a de nouveaux projets fantastiques à apprécier d’une variété de voix, avec, comme toujours, de nouvelles découvertes surprenantes.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur le festival et les conférences du film South by Southwest sur SXSW.com.





