Des écoles poursuivent Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour « exploitation de la neurophysiologie » du cerveau des enfants

Les écoles publiques de Seattle ont poursuivi Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube, alléguant que les médias sociaux sont l’une des principales causes d’une «crise de santé mentale chez les jeunes» et de «l’exploitation de la neurophysiologie» du cerveau des enfants. La plainte accuse les principales plateformes de médias sociaux d’avoir enfreint la loi sur les nuisances publiques de l’État et exige des sanctions pécuniaires et d’autres réparations de leur part. Le procès a été déposé devant le tribunal de district américain du district ouest de Washington.

« Les accusés ont exploité avec succès les cerveaux vulnérables des jeunes, accrochant des dizaines de millions d’étudiants à travers le pays dans des boucles de rétroaction positives d’utilisation excessive et d’abus des plateformes de médias sociaux des accusés », indique le procès. « Pire, le contenu que les défendeurs organisent et dirigent vers les jeunes est trop souvent nuisible et exploiteur », a ajouté le procès.

« La plupart des jeunes utilisent principalement cinq plates-formes : YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook, sur lesquelles ils passent de nombreuses heures par jour », ont déclaré vendredi les écoles publiques de Seattle dans un communiqué sur le procès. « La recherche nous indique que l’utilisation excessive et problématique des médias sociaux est nocive pour la santé mentale, comportementale et émotionnelle des jeunes et est associée à des taux accrus de dépression, d’anxiété, de faible estime de soi, de troubles de l’alimentation et de suicide. »

Les défendeurs incluent le propriétaire de Facebook et d’Instagram, Meta ; propriétaire Snapchat Snap; ByteDance, propriétaire de TikTok ; et Alphabet, le propriétaire de Google et YouTube.

Le procès allègue également que « l’inconduite des entreprises a été un facteur important dans l’apparition d’une crise de santé mentale chez les jeunes, qui a été marquée par des proportions de plus en plus élevées de jeunes aux prises avec l’anxiété, la dépression, les pensées d’automutilation et les idées suicidaires. ”

« Les accusés ont maximisé le temps que les utilisateurs, en particulier les jeunes, passent sur leurs plates-formes en les concevant, en les affinant et en les exploitant délibérément pour exploiter la neurophysiologie des systèmes de récompense du cerveau afin que les utilisateurs reviennent, reviennent fréquemment et restent sur les plates-formes respectives pour aussi longtemps que possible », indique la plainte.

Les taux auxquels les enfants souffrent de problèmes de santé mentale ont « monté régulièrement depuis 2010 et, en 2018, ont fait du suicide la deuxième cause de décès chez les jeunes », a déclaré la plainte de l’école de Seattle. Les enfants passant plus de temps sur les réseaux sociaux pendant la pandémie « n’ont fait qu’intensifier cette crise », a également déclaré la plainte.

La plainte indique que la recherche montre «une relation claire entre l’utilisation des médias sociaux par les jeunes et les comportements alimentaires désordonnés» et que «plus les jeunes filles passent de temps sur les plateformes de médias sociaux, telles qu’Instagram et Snapchat, plus elles sont susceptibles de développer des comportements alimentaires désordonnés. .”

Le procès accuse également les réseaux sociaux d’intimidation en ligne. « Plus un individu, en particulier les hommes, passe de temps sur les réseaux sociaux, plus il est susceptible de commettre des actes de cyberintimidation », a-t-il déclaré.

Selon la plainte, environ 59% des adolescents américains « ont subi une forme de cyberintimidation », qui comprend des injures, de fausses rumeurs, la réception d’images explicites sans leur permission, le harcèlement en ligne, la réception de menaces physiques et la possession d’images explicites de partagés sans leur permission. L’affaire cite des données du Pew Research Center.

Le comportement des sociétés de médias sociaux, selon les écoles de Seattle, « constitue une nuisance publique en vertu de la loi de Washington », a demandé le tribunal. Le procès demande également une injonction interdisant aux défendeurs de « continuer à se livrer à une conduite causant ou contribuant à la nuisance publique » et les forçant à « réduire la nuisance publique ». Le district scolaire demande également une «compensation équitable pour soutenir l’éducation préventive et le traitement de l’utilisation excessive et problématique des médias sociaux» en plus des dommages-intérêts.

