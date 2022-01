Peyton Manning révèle pourquoi il ne regarde pas le football lors d’une apparition surprise « SNL »

« Emily in Paris » a trouvé un fan improbable en Peyton Manning.

L’ancienne star du football s’est arrêtée au bureau « Weekend Update » lors d’une apparition surprise dans l’épisode d’hier soir de « Saturday Night Live », animé par Willem Dafoe.

Colin Jost a mis en place Manning pour parler du week-end passionnant du football la semaine dernière lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires, mais le quart-arrière semblait avoir l’esprit complètement différent.

Lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur les matchs du week-end dernier, Manning a déclaré à Jost qu’il avait « entendu dire qu’ils étaient incroyables ».

« On dirait que toutes les équipes ont fait un excellent travail. Beaucoup de passes et tous les touchés étaient dans la zone des buts », a déclaré Manning à un Jost perplexe, qui lui a demandé s’il avait regardé l’un des matchs. « Eh bien, j’avais prévu de le faire, mais j’avais une heure à tuer avant le premier match et juste pour le plaisir, j’ai mis le premier épisode de la saison 2 d’Emily In Paris, et j’ai regardé toute la saison d’un bout à l’autre. »

Alors que le public a éclaté de rire, Manning n’a pas rompu, parcourant sa critique du hit de Netflix.

« Oh mon dieu, Colin, ce spectacle a tout », a déclaré Manning. « Romance, aventure, sensualité, culture, un nouveau regard sur le féminisme, enfin. Sans oublier, une tapisserie culinaire si riche que je ne peux que la décrire comme du food porn.

Dans une tentative de ramener le sujet au football, Jost a évoqué les rumeurs qui circulaient sur la retraite de Tom Brady après 22 saisons dans la NFL, mais Manning n’a pas mordu.

« Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, je pense que ce n’est probablement que de la spéculation », a déclaré Manning. « Mais si c’était moi, je prendrais probablement ma retraite si cela me laissait plus de temps pour regarder « Emily à Paris ». Mais je pense vraiment que pour Tom en ce moment, c’est juste une décision difficile entre équilibrer sa carrière et ses relations… un peu comme Emily.

Manning a ensuite décomposé l’intrigue de la saison deux de l’émission Netflix à la manière d’un jeu de football, la qualifiant de « confrontation classique entre la carrière d’Emily et sa vie amoureuse ». Le double champion du Super Bowl a même simulé un diagramme impliquant certains des personnages principaux de la série et les histoires romantiques compliquées de la saison.

Peyton Manning a rédigé une pièce pour les intrigues romantiques de la saison deux. SNL / « SNL »/NBC

Au fil du segment, Manning a semblé devenir de plus en plus passionné par l’émission Netflix et a ignoré toutes les questions de Jost.

« Et ne me lancez même pas sur le coaching, d’accord. Son amie Mindy a sérieusement dit à Emily de rompre sa promesse rose d’oublier Gabriel et de rester fidèle à Alfie? Sacré bleu, mec », a déclaré Manning. « C’est presque la moitié- temps de la saison deux, tu dois appeler un temps mort là-bas. Ooh la la? Plus comme, oh non tu ne l’as pas fait, fille! »

Manning a également pris un moment pour enseigner à Jost un nouveau jargon en se plongeant dans la mode de la série et en louant Emily, jouée par Lily Collins, pour ses « lewks », qui, comme il l’a expliqué, est « regarde, mais c’est orthographié lewk ».

On pourrait dire que Manning a lui-même fait un « obscène » lorsqu’il a ajouté un nouvel accessoire à son look, enfilant un béret rouge pendant la dernière ligne droite de sa diatribe passionnée sur « Emily à Paris » après que Jost ait exprimé son choc qu’il ait raté tout de les jeux incroyables.

Peyton Manning est une grande fan de la mode dans « Emily in Paris ». SNL / « SNL »/NBC

« Bien sûr, regarder le football était la chose la plus sûre à faire. C’est ce que tout le monde attendait de moi, mais si j’ai appris quelque chose d’Emily, c’est de suivre mes passions et de toujours être fidèle à moi-même », a déclaré Manning. « Les Français ont un dicton, ‘Parlez-vous français’ qui signifie, ‘You do you, girl.' »

Jost a souligné que cela se traduisait en réalité par « Parlez-vous français? » à quoi Manning a répondu : « Je ne parle pas français, Colin. Mais grâce à Emily, je parle d’amour.

