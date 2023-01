Série The Last of Us : les fans sont choqués par le sort de Tess et la scène des baisers

Le très attendu Série Le dernier d’entre nous basé sur le jeu à succès de Naughty Dog a célébré un énorme succès avec plus de cinq millions de téléspectateurs rien qu’aux États-Unis, qui est maintenant diffusé avec le deuxième épisode infecté a été éclipsé une fois de plus. Un million de téléspectateurs supplémentaires ont regardé quel destin était le plaisir de la foule Tess prêt.

Nous montrons ce qui se passe avec le épisode choquant est tout au sujet et comment il diffère de la les jeux diffèrent.

Que s’est-il passé dans l’épisode 2 ?

On se souvient : Le contrebandier Tess va dans la séquence d’ouverture avec son partenaire Joël sur le chemin des jeunes ellie hors de la zone de quarantaine sous contrôle militaire Cachette secrète des Lucioles à apporter, car ils soupçonnent qu’Ellie pourrait être la clé du remède contre l’épidémie fongique dévastatrice.

Sur le chemin, les trois doivent Chemin à travers un hôtel inondé trouver car l’itinéraire initialement prévu est bloqué. Comme elle dans un Musée de la terrece sera leur perte : de nombreux cliqueurs sont dans le bâtiment et font Chasse au trio.

Tess est séparée du groupe pendant un moment et il devient vite clair qu’elle infecté serait. elle se sacrifie et tandis que Joel et Ellie s’échappent à contrecœur, elle tombe victime d’un clicker.

Quel est le problème avec le baiser?

Les spectateurs sont choqués par le montré Scène de baiser avec un clickercar même si les connaisseurs Jeux sur le destin de Tess faut pas s’étonner, la série continue avec celui-ci scène choquante en plus de cela – eux-mêmes ils Les fans de la série de jeux stupéfaits abandonner!

tandis que dans le Modèle de jeu la Tess infectée fait face aux soldatsle patron de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui a lui-même réalisé ledit deuxième épisode, s’est senti un peu inquiet perfide venir avec : Un clicker s’approche de Tess avec un calme surprenant, se penche vers elle et ouvre la bouche dans une sorte de baiser tandis que de petites vrilles émergent d’entre ses lèvres. À la fin, les cliqueurs, y compris elle-même, sont explosés par Tess.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

A titre de comparaison, voici ladite scène avec Tess des jeux:

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Les premières réactions des fans sont choquées par la scène du baiser

Le baiser a créé beaucoup de conversation parmi les fans et les téléspectateurs, qui perdent un protagoniste important au tout début de la série avec cette scène choquante. En conséquence, les premières réactions des téléspectateurs ont été :

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

C’est ainsi que la série TLOU continue

« The Last of Us » est disponible en Allemagne tous les lundis sur le service de streaming WOW et Sky Q. Vous pouvez savoir quand le prochain épisode commence et combien d’épisodes la première saison de la série HBO a au total dans notre Guide des épisodes.

Une nouvelle bande-annonce en avant-première montre ce qui nous attend dans le troisième épisode :