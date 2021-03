Comment afficher la chronologie sur votre carte Google Photos pour afficher des photos de voyage

L’une des fonctionnalités les plus utiles de Google Photos est la possibilité d’afficher une carte avec l’emplacement de vos photos. Vous pouvez donc l’utiliser.

Google Photos est bien plus qu’une application de galerie et une organisation d’images et de vidéos. C’est l’une des plates-formes les plus utiles de Google, avec des fonctions visant à aidez-nous à nous souvenir de nos meilleurs voyages comme la possibilité de afficher une chronologie sur une carte avec toutes les photos que nous avons prises dans toutes les régions du monde.

Cette fonctionnalité a été introduite avec la dernière mise à jour majeure de Google Photos et est déjà devenue l’un des outils les plus utiles de l’application. Aujourd’hui, nous vous expliquons comment vous pouvez l’utiliser étape par étape.

Explorez vos photos sur une carte grâce à Google Photos

Personnaliser ou désactiver les suggestions Google Photos

Pour fonctionner, l’outil de chronologie de Google Photos utilise le données GPS de l’appareil photo, points de cheminement et historique de localisation. Par conséquent, vous devez tout d’abord vous assurer que l’historique de localisation de Google est activé, car il s’agit de la source d’informations que Google Photos utilisera lors de la génération de la chronologie.

Cela étant dit, le processus pour afficher vos photos sur la carte Google Photos Ils sont les suivants:

Ouvrez l’application Google Photos sur votre mobile. Il est recommandé de maintenir l’application à jour avec la dernière version. Appuyez sur l’onglet « Rechercher », indiqué par une icône en forme de loupe dans la barre d’outils en bas de l’écran. Dans la section «Lieux», appuyez sur la case «Votre carte».

De cette façon, vous verrez un carte qui reflète les points où vous avez pris des photos au fil du temps. Cela fonctionne comme une carte de chaleur, de sorte que ceux zones rouges représentent les parties de la carte dans lesquelles le plus de photos ont été prises, et les bleues dans lesquelles le moins.

Dans la partie inférieure de l’écran, une panneau avec toutes les photos classées par date. Si nous nous déplaçons vers le haut ou vers le bas, la carte changera de position pour représenter la zone dans laquelle les photographies ont été prises.

Comment télécharger toutes vos photos depuis Google Photos étape par étape

Vous ne voulez pas voir votre chronologie? Ainsi vous pouvez le désactiver

Au cas où vous ne voulez pas que Google Photos continue d’enregistrer vos positions sur la cartetu peux toujours désactiver la chronologie. Pour le faire, suivez ces étapes:

Dans la section chronologie, appuyez sur l’icône à trois points dans le coin supérieur droit. Dans le menu des options, désactivez le commutateur « Afficher votre chronologie privée ».

En désactivant cette option, vous ne pourrez plus continuer à regarder dans quelles régions du monde avez-vous parcouru vos photos. Heureusement, vous pourrez continuer activer cet outil quand vous le souhaitez.

