Six leaders environnementaux remportent le «  prix Nobel d’écologie  » pour leurs luttes environnementales

Six leaders environnementaux d’Equateur, des Bahamas, du Ghana, de France, de Birmanie et du Mexique ont reçu le prix Goldman de l’environnement, considéré comme le « Nobel de l’écologie », pour leurs luttes environnementales contre les OGM, contre la pollution et pour la défense de la biodiversité .

Leydy Pech, Kristal Ambrose, Paul Sein Twa, Lucie Pinson, Chibeze Ezekiel et Nemonte Nenquimo sont les lauréats de l’édition de cette année de ce «Nobel vert».

La dirigeante indigène maya Leydy Pech, du Mexique, a reçu le prix pour son combat contre les cultures de soja transgénique dans l’État de Campeche, dans le sud-est du pays.

Au cours de ses années de lutte, « il a dirigé une coalition qui a réussi à arrêter la plantation de soja génétiquement modifié par Monsanto dans le sud du Mexique », indique le communiqué dans lequel l’organisation a annoncé les gagnants de cette édition.

Le militant Chibeze Ezekiel a également été récompensé, dans son cas pour avoir empêché l’industrie charbonnière d’entrer au Ghana grâce à une campagne d’activisme qui a duré quatre ans et dans laquelle il a convoqué le ministre de l’Environnement, tandis que Kristal Ambrose a été reconnue pour son travail de persuasion du gouvernement des Bahamas d’interdire les sacs en plastique et les couverts à usage unique.

Autre lauréate: Lucie Pinson, qui a réussi en 2017 à amener les trois plus grandes banques françaises à supprimer le financement de nouveaux projets charbonniers et à mettre fin à la couverture d’assurance des projets charbonniers en 2019.

Paul Sein Twa du Myanmar a été honoré pour sa lutte pour la préservation de la biodiversité, après avoir conduit son peuple, le peuple Karen, en 2018 à créer un parc de la paix pour la conservation du bassin de la rivière Salween.

Enfin, le sixième lauréat est un autre dirigeant indigène, Nemonte Nenquimo, un Équatorien dans cette affaire, qui a obtenu une décision de justice pour protéger la forêt amazonienne et le territoire de Waorani de l’extraction de pétrole en Équateur.

