Le réalisateur d’Extraction 2 parle de mettre le feu à Chris Hemsworth et taquine « l’acteur le plus fou de l’histoire du cinéma »

La prochaine suite du film d’action Extraction 2 a beaucoup à faire après le grand succès de son prédécesseur. Alors, comment exactement le réalisateur de retour Sam Hargrave et la star Chris Hemsworth prévoient-ils de répondre aux attentes et d’atteindre des objectifs apparemment impossibles? Pourquoi, en fixant le Thor acteur en feu et fabriquant « le plus fou de l’histoire du cinéma », bien sûr.





« Pour moi, l’image de Chris Hemsworth battant la merde d’un groupe de prisonniers, alors qu’il était en feu, dans la neige était quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Et chapeau à Chris. Ce n’était pas du feu CG. Et il a dû le faire encore et encore.

S’adressant à Empire Magazine, Hargrave révèle des détails concernant une séquence d’action simplement qualifiée de « la plus folle de l’histoire du cinéma » dans le Extraction 2 scénario. C’est une séquence qui verra le mercenaire de Hemsworth, Tyler Rake, participer à une évasion de prison. Une évasion de prison qui se déroulera comme un seul plan ininterrompu de 14 minutes et fera honte au plan continu de 12 minutes du premier film. Non seulement la séquence mettra en vedette le héros d’action et le dieu du tonnerre Chris Hemsworth envoyant des méchants à gauche et à droite afin de mener à bien sa mission, mais elle verra également l’acteur littéralement enflammé au nom de notre divertissement.

« Je ne connais pas beaucoup de gens, et encore moins les célébrités d’Hollywood, qui vont vous laisser les allumer pendant qu’ils sont devant la caméra. »

Extraction 2 reprendra avec Tyler Rake de Hemsworth après avoir à peine survécu aux événements du premier film. Rake est maintenant de retour au combat, le mercenaire des opérations noires étant chargé d’une autre mission mortelle : sauver la famille battue d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus.

En attendant la sortie de Extraction 2et les séquences d’action explosives qu’il promet de livrer, Netflix et Avengers : Fin de partie Les réalisateurs Russo Brothers ont de grands projets pour la franchise. Le plan est pour Extraction pour engendrer une franchise de style univers partagé avec toutes sortes de retombées et d’autres suites, avec Joe Russo, qui revient pour produire Extraction 2 aux côtés de son frère Anthony, révélant récemment qu’ils réfléchissaient déjà à un trio potentiel.

« Je veux dire, vous ne voulez jamais anticiper la réponse du public, mais il y a certainement de la place pour une Extraction 3 », a-t-il déclaré le mois dernier. « Il y a des surprises dans Extraction 2 qui pourrait ouvrir le monde de Extractionen plus, je pense que Sam Hargrave a fait un travail incroyable avec ce film, et je pense qu’il a dépassé le premier. »

Réalisé par Sam Hargrave, basé sur le roman graphique ‘Ciudad‘ d’Ande Parks, et d’une histoire d’Ande Parks, Joe Russo et Anthony Russo, Extraction 2 met en vedette Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili, Andro Jafaridze, George Lasha et Daniel Bernhardt aux côtés de Chris Hemsworth.

Extraction 2 devrait être publié par Netflix le 16 juin 2023.