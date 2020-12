« Sweet Home » aura la saison 2 sur Netflix?

Basé sur la webtoon du même nom de Kim Kan-bi et Hwang Young-chan, « Sweet Home » est une série sud-coréenne de Netflix qui suit le solitaire Cha Hyun-soo, qui après la mort de sa famille dans un accident, déménage dans un nouvel appartement. Sa vie tranquille est bientôt perturbée par d’étranges incidents qui commencent à se produire dans son nouveau bâtiment.

Alors que les gens se transforment en monstres féroces et sèment la terreur, Hyun-soo et ses voisins se battent pour survivre … et s’accrochent à leur humanité.

« Sweet Home » est réalisé par Eung-bok, Jang Young-woo, Park So-hyun; Il met également en vedette Song Kang, Lee Jin-wook et Lee Si-young, qui jouent respectivement Cha Hyun-soo, Pyeon Sang-wook et Seo Yi-kyeong.

Les 10 épisodes du premier opus ont été tournés de mi-2019 à février 2020 et ont été créés le Netflix juste le vendredi 18 décembre. Cependant, les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième saison.

Song Kang joue Cha Hyun-soo dans « Sweet Home » (Photo: Netflix)

« SWEET HOME » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Il est encore trop tôt pour toute annonce du géant du streaming, cependant, comme on le voit dans le dernier chapitre du drame d’horreur coréen, il est probable que l’histoire de la «monsterization» du monde et de la résistance de Hyun-soo se poursuivra dans un nouvel épisode. .

En outre, dans une interview avec AsiaOne.com, Eung-bok a déclaré: « Je me suis assuré que la série restait aussi fidèle que possible aux monstres du Webtoon. » Il a également ajouté: « Pendant que nous écrivions, nous avons terminé la fin de l’histoire nous-mêmes, donc il y a quelques choses qui sont sorties après que nous ayons terminé. »

Par conséquent, «Si l’occasion se présente, nous voulons également présenter les monstres que nous ne pouvions pas. Nous voulons rester fidèles à l’original ». Il y a donc une grande possibilité que « Douce maisonObtenez le feu vert pour un deuxième versement.

Le premier épisode se termine par la capture du protagoniste pour expérimenter en raison de sa capacité à s’accrocher à son humanité. Pendant ce temps, les autres sont emmenés dans un camp sûr et Eun-hyeok commence à se transformer en monstre. Que se passerait-il dans un nouveau lot d’épisodes?

La première saison de « Sweet Home » compte 10 épisodes (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «DULCE HOGAR» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Douce maison« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en première sur la plateforme de streaming au cours des premiers mois de 2022.