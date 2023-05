À quelle heure est la première de Queen Cleopatra, la série Netflix qui a été poursuivie

L'Oréal Professionnel Paris Serie Expert Pro Longer Professional Shampoo Refill 1,5 litre

Disponible pour la première fois dans un format éco-recharge contenant 65 % de plastique en moins que le format actuel de la bouteille de 1500 ml.FORMAT ECO-RECHARGE : 65 % de plastique en moins par rapport à l'actuelle bouteille en plastique de 1500 ml.LUST RENEWAL : une formule enrichie en FILLER-A100 et en acides aminés qui favorise le renouvellement de la fibre capillaire.5x MORE SHINE* : fait briller vos cheveux.44% DE MOINS DE CROISSANCE DE CHEVEUX & 20% DE MOINS DE SPLISS* : aide à augmenter le diamètre de vos cheveux longs et les rend visiblement plus sains et plus forts.*Test instrumental, après utilisation du shampooing et de l'après-shampooing.Application : appliquer uniformément sur les cheveux humides et émulsionner. Rincer soigneusement. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment.