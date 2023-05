Jack Ryan annonce la date de sortie de la dernière saison

Leica Occasion Leica Q2

Leica Camera a le plaisir d'annoncer le lancement de son dernier appareil photo, ainsi que la nouvelle évolution de l'une de ses dernières sorties les plus populaires, le Leica Q2. Le Leica Q2 est équipé d'un tout nouveau capteur plein format de 47,3 mégapixels, d'un système d'étanchéité intégré sur l'ensemble du boîtier et d'un objectif Summilux 28mm f/1.7, d'un tout nouveau viseur électronique, d'une mise au point automatique ultrarapide et de prises de vue en rafale, d'une vidéo 4K, d'une disposition des boutons repensée et d'un design raffiné.