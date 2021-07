The Suicide Squad sortira en salles au Royaume-Uni le 30 juillet et sortira aux États-Unis dans les salles et sur HBO Max le 6 août.

Margot Robbie croit en son prochain film, La brigade suicide, est sans doute « le plus grand film de bande dessinée jamais réalisé ».

celui de James Gunn La brigade suicide fait suite au film de 2016 (bien que Gunn ne le considère pas comme un suite ou reboot…) et mettra en vedette Viola Davis, Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Pete Davidson, Storm Reid et Sylvester Stallone.

Dans le film, des membres de la Task Force X sont envoyés risquer leur vie et détruire un laboratoire de l’ère nazie afin de réduire leurs peines de prison. Cependant, en cours de route, ils rencontrent une étoile de mer extraterrestre télépathique nommée Starro qui ne simplifie pas la mission.

Margot Robbie dit que The Suicide Squad est l’un des « plus grands films de bandes dessinées jamais réalisés ». Image : Alamy

Margot a joué le rôle de l’anti-héroïne Harley Quinn dans DC Extended Universe en 2016 Escouade Suicide et Oiseaux de proie en 2020. Elle reprendra bien entendu son rôle dans La brigade suicide.

Avant la sortie de La brigade suicide, Margot et David Dastmalchian (Polka-Dot Man) se sont assis avec Access pour discuter du film très attendu. « Il se trouve que c’est sans doute l’un des plus grands, sinon le plus grand film de bande dessinée jamais réalisé. Vous ne voulez pas le manquer », a déclaré Margot avec audace.

Dastmalchian a fait écho à la déclaration de Margot et a ajouté: « Vous ne voulez pas manquer ça. Vous voulez être de retour au cinéma, vous voulez le voir sur grand écran, et c’est la bande dessinée la plus explosive, sanglante, paillarde et folle film jamais réalisé. C’est James Gunn, et mon dieu, vous pouvez voir Harley Quinn comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. »

Margot Robbie incarne Harley Quinn. Image : Alamy

Eh bien, nous devrons en être juge. La brigade suicide ne sortira au Royaume-Uni que le 30 juillet et vous devrez attendre un peu plus longtemps aux États-Unis. La brigade suicide sortira en salles le 6 août. Il sera également disponible sur HBO Max jusqu’au 6 septembre.

