Explication de la fin de « The Sumo Apprentice » : Enno parvient-il à battre Shizuuchi ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans « l’apprenti sumo» (« Sankuchuari -seiiki- » dans sa langue originale et « Sanctuary » en anglais), Série Netflix japonaise Réalisé par Kan Eguchi et écrit par Tomoki Kanazawa, Kiyoshi Oze, un jeune homme impoli et désespéré, devient un lutteur de sumo uniquement pour gagner beaucoup d’argent et aider son père, qui a des dettes et des problèmes de santé à cause de son ex-femme.

Refusant de suivre les traditions de l’ancien sport de combat, Oze utilise sa force et son expérience des combats de rue pour remporter ses premiers combats et devenir le champion de la division Jonokuchi. Cependant, il a du mal à s’adapter au rythme d’entraînement de l’écurie dirigée par Oyakata.

Après avoir reçu votre premier salaire, le protagoniste de « l’apprenti sumo» décide de démissionner parce que vous n’obtenez pas le montant d’argent qui vous a été promis. Cependant, Shimizu, un jeune lutteur qui aime le sport mais qui n’a pas le physique idéal pour le pratiquer, le convainc de revenir à l’écurie.

Oze a envisagé d’abandonner l’écurie Ensho dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « L’APPRENTI SUMO » ?

L’attitude arrogante d’Oze ne l’aide pas du tout et bien qu’il essaie plusieurs fois, il ne peut pas battre le lutteur de sumo le plus fort de son groupe. Lorsque son père tombe gravement malade, Kiyoshi décide finalement de s’engager dans sa formation afin de gravir les échelons et de gagner plus d’argent.

Pour payer les factures d’hôpital de son père, Kiyoshi a recours à de sales tactiques. Bien qu’il reçoive l’argent, il ne l’envoie pas car il le dépense pour une jeune femme rencontrée dans un club d’hôtesses, celle-là même qui lui vole son portefeuille et l’amène à commettre plusieurs erreurs qui nuisent à sa carrière.

Après qu’Oyakata lui ait donné le nom d’Enno, le protagoniste de « l’apprenti sumo» continue de gagner ses batailles et d’améliorer certaines attitudes. S’il séduit les fans par son arrogance, il ébranle également les fondements d’une industrie ancrée dans la tradition.

Enno remporte la division Jonidan avec le record parfait, mais a de gros ennuis pour son comportement inapproprié, mais la femme d’Oyakata le sauve parce qu’elle connaît le secret du manager. Malgré les obstacles, atteint la division Sandanme, mais devient plus arrogant.

Pendant ce temps, Asuka Kunishima, journaliste reléguée à la couverture du sumo en raison d’un conflit de travail, s’intéresse à la carrière d’Oze. Enya, un lutteur vétéran blessé au genou, envisage son avenir.

Le passé de Shizuuchi le hante tout le temps. Alors qu’il n’était qu’un enfant, il a été accusé du meurtre de sa mère et de son jeune frère. Avant le combat contre Enno, un homme mystérieux apparaît et demande à Shizuuchi de perdre en échange de ne pas revivre son histoire tragique.

Enno combattant un adversaire dans la série japonaise « The Sumo Apprentice » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « L’APPRENTI DU SUMO » ?

Enno parvient-il à battre Shizuuchi ?

Malgré les menaces, Shizuuchi se bat de toutes ses forces et laisse Enno gravement blessé., qui bien que survit n’est plus le même. En plus de quelques cicatrices physiques, il perd confiance en lui et fuit les combats.

L’ennemi d’Oyakata profite du mauvais moment pour proposer un keiko et détruire la réputation de l’écurie Ensho. Comme prévu, il remporte toutes les batailles et fait perdre le contrôle à Oze et commet une faute, ce qui entraîne son expulsion du sumo.

Cependant, un rebondissement le ramène aux combats. Cette fois, Enno fait preuve de concentration et d’un nouveau sens du respect, ce qui surprend ses coéquipiers, qui commencent également à s’entraîner plus dur. Bien qu’il ait du mal, Oze surmonte son match avec Shizuuchi.

En tant, Shizuuchi retourne à l’endroit où sa mère et son frère sont morts et se souvient de ce qui s’est réellement passé.. La femme, qui a soutenu la carrière de son fils aîné dans le sumo, avait de nombreuses dettes, alors en désespoir de cause, elle a pris un couteau, a tué son plus jeune fils et s’est poignardée. Quelque chose dont Shizuuchi a été témoin et qu’il ne peut pas oublier.

À la fin de « The Sumo Apprentice », la cérémonie de retraite d’Enya a lieu et lorsqu’un nouvel Enno commence, il doit à nouveau affronter Shizuuchi. dans la première bataille du tournoi. Qui remportera la victoire ? Enno va-t-il encore perdre ? Qu’adviendra-t-il du père d’Oze ?