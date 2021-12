Le réalisateur des Munsters, Rob Zombie, recrute le docteur Who Star Sylvester McCoy dans le rôle d’Igor

Le dernier personnage dévoilé pour Les Munster vient d’arriver. Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Sylvester McCoy, alias le septième docteur, faisait partie de la distribution, mais ce n’est que maintenant que son rôle a été révélé. En postant une image de McCoy dans le personnage sur Instagram, Zombie dit que l’acteur incarne Igor, le fidèle serviteur de la famille Munster. Vous pouvez voir la photo ci-dessous.

Dans la légende, Zombie écrit : « Je suis très heureux de vous apporter tout ce cliché exclusif directement du tournage de Les Munster et annonce le casting de SYLVESTER McCOY dans le rôle d’IGOR, le fidèle serviteur des Munsters. Vous vous souvenez peut-être de Sylvester en tant que 7e Docteur Who ou peut-être comme Radagast de Peter Jackson Le Hobbit. PRÉPAREZ-VOUS POUR IGOR. »

Récemment, Rob Zombie a également révélé que Richard Brake jouait le Dr Henry Augustus Wolfgang, le scientifique fou résident. Il suit le dévoilement précédent des trois principaux acteurs : Jeff Daniel Phillips dans le rôle d’Herman Munster, Sheri Moon Zombie dans le rôle de Lily Munster et Dan Roebuck dans le rôle de grand-père Munster. Une autre photo récente montrait Roebuck en train de s’équiper pour le cercueil de grand-père, qui, tout comme toute la maison de Munster, est en cours de construction à partir de zéro pour le prochain redémarrage.

Auparavant, il a été signalé que Perdu la star Jorge Garcia et Cassandra « Elvira » Peterson étaient également dans le casting, mais leurs rôles n’ont pas été révélés. Rob Zombie n’a pas encore officiellement confirmé ces noms, mais comme la rumeur disait également que Sylvester McCoy et Richard Brake, il semble probable que Garcia et Peterson soient également impliqués. Peut-être que Zombie fera d’autres dévoilements de casting dans un avenir très proche, la production avançant à merveille sur le nouveau film.

« J’espère vraiment que le public repartira en se divertissant et en riant », a déclaré Dan Roebuck à propos de Les Munster redémarrer dans une récente interview d’Horror Geek Life. « C’est tout ce que nous espérons vraiment pour faire un film, eh bien, à moins que ce ne soit un drame. Si tout se passe bien et que les gens aiment vraiment, nous aurons peut-être la chance de le refaire. J’espère juste que les gens se rendent compte qu’ils auront un toute nouvelle version de Les Munster qui peut vivre et coexister côte à côte avec la version originale de Les Munster. Personne ne veut le remplacer, nous l’aimons tous tellement. Nous voulons juste le mettre en lumière avec notre approche qui, je pense, est la meilleure façon de le voir. »

Il a ajouté: » J’adore la façon dont Rob montrait juste un aperçu de leurs progrès. Ensuite, j’ai été époustouflé par ce qu’ils avaient fait. D’après la photo qu’il a publiée, vous savez que j’ai pu me tenir devant cette maison et c’était super. C’est aussi proche de la maison d’origine qu’elle pourrait l’être. Cette rue était autrefois sur le backlot Universal, mais elle a été déplacée pour faire place à Amblin Entertainment. La maison a été déplacée puis construite à plusieurs reprises ; il a commencé à partir de zéro et c’était fait à la perfection, juste à la perfection. Cette maison devrait vous donner une idée du détail avec lequel ce brillant réalisateur aborde le matériel. »

