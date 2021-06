World Trigger Chapitre 209 « La mission spéciale » – Date de sortie !

World Trigger a parcouru un long chemin depuis sa sortie. Cette intrigue unique n’a pas fait tourner les têtes au départ, mais à mesure que l’intrigue s’intensifiait, elle a attiré une énorme base de fans. Le manga a terminé un total de 208 chapitres à ce jour et tient bon. Récemment, il y a eu une augmentation du nombre de nouveaux mangas publiés. Cela a incité tous les autres mangas en cours à intensifier leur jeu, tout comme World Trigger. Dans l’article d’aujourd’hui, nous discuterons de tout ce qu’il y a à savoir sur le chapitre 209 de World Trigger.

World Trigger Chapitre 209 « La mission spéciale » retardée ?

Non, heureusement, nous ne verrons aucun retard dans le prochain chapitre de World Trigger. Bien qu’il y ait plusieurs retards dans la série de sauts hebdomadaires, les mensuels tiennent bon. Indépendamment de la pandémie mondiale, un travail cohérent a été affiché par la plupart de ces mangas et c’est certainement applaudi.

La date de sortie du chapitre 209 de World Trigger est confirmée !

Le chapitre 208 de World Trigger s’est terminé par un cliffhanger spécial après une histoire décente. Le chapitre s’est terminé avec tout le monde recevant la mission spéciale et en étant surpris. Qu’est-ce que c’était? La date de sortie du chapitre 209 de World Trigger est confirmée le 1er juillet 2021. Ainsi, les fans peuvent lire leur manga préféré sans délai, au lieu de cela, ils le reçoivent plus tôt que possible.

Où lire le World Trigger 209 au plus tôt officiellement?

Viz Media et Mangaplus sont les deux meilleures plateformes en ligne pour lire tous les derniers chapitres de World Trigger, y compris le chapitre 209 de World Trigger. Les deux plateformes mentionnées ci-dessus sont les diffuseurs officiels de la série manga et aident à soutenir les créateurs de tout leur contenu. Nous condamnons vivement toute utilisation de plateformes illégales pour lire les derniers chapitres de manga car cela ne prend pas en charge le créateur.

De quoi parle World Trigger Manga ?

World Trigger est une série de mangas japonais. Wārudo Torigā est son autre nom. Daisuke Ashihara a écrit et illustré la série manga. Le manga a d’abord été sérialisé dans Weekly Shōnen Jump en 2013. Le manga s’est poursuivi jusqu’en novembre 2018. Plus tard, il a été transféré à Jump Square en décembre 2018. Shueisha a compilé le manga en 22 volumes tankōbon connus en 2020. De plus, Viz Media a autorisé le mangas en anglais. Le manga a également inspiré un jeu vidéo lancé en 2015.