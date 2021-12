Netflix a les 3 thrillers idéaux pour le week-end

Implanté dans plus de 100 pays, Netflix est devenu la plus grande société de streaming. Elle est présente partout dans le monde depuis une dizaine d’années et ne cesse de croître. Au fil du temps, la plate-forme fait de même, générant de nouvelles stratégies pour continuer à avoir ses millions d’utilisateurs actifs. Et, l’une des meilleures formules dont il dispose est la variété de son catalogue.

Tous les mois Netflix renouvelle sa bibliothèque avec un contenu original et sous licence qui captive les téléspectateurs. En effet, le géant du streaming est l’un des plus appréciés en week-end grâce à sa grande variété de productions. Par conséquent, avant d’ouvrir la plateforme, vous ne pouvez pas manquer cette liste des trois meilleures bandes à suspense disponibles dans ce service à la demande.

3 films à suspense disponibles sur Netflix :

1. Le Sommet Écarlate :

C’est un film qui est sorti en 2015 et qui, à l’époque, était un grand succès. Réalisé par Guillermo del Toro, il dure près de deux heures, mais il vaut le détour. Il se déroule dans l’Angleterre du XIXe siècle et raconte l’histoire d’une jeune femme naïve et d’un homme charmant. Bien sûr, pour ceux qui veulent le voir, il faudra se dépêcher car il quitte Netflix le 31 décembre. Avec Tom Hiddleston (Loki) et Mia Wasikowska, c’est le film idéal pour profiter de ce week-end.

Le synopsis dit : « Après avoir épousé un mystérieux aristocrate, une jeune héritière emménage dans un sinistre manoir en ruine. Là, il découvre que l’endroit garde les secrets les plus sombres”.

2. Colonia Dignidad :

Sorti également en 2015, ce film met en scène deux acteurs mondialement connus : Emma Watson et Daniel Bruhl. Se déroulant en 1973 au Chili, c’est l’un des films qui combine le mieux suspense et romance en racontant l’histoire du coup d’État que le pays a subi cette année-là.

La description de Netflix indique : « Au Chili, une jeune femme se lance dans une recherche effrénée de son petit-ami arrêté lors du coup d’État et décide de s’infiltrer dans un camp de prisonniers pour le libérer”.

3. Les illusionnistes 2 :

Il est à noter qu’avant de regarder ce film, tout utilisateur de Netflix devrait voir le début. Les illusionnistes : rien n’est ce qu’il paraît est le nom du film qui commence par l’histoire des quatre cavaliers. Vient ensuite cette suite qui a été créée en 2016, mais qui avait un assaisonnement fondamental pour son succès. En plus d’englober le crime, le mystère et l’adrénaline, ils ont ajouté Daniel Radcliffe à leur distribution principale.

Notes de synthèse de Netflix : «Avec un nouveau membre de l’équipe, les quatre cavaliers utilisent leurs pouvoirs d’illusion dans une arnaque impliquant un magnat et un appareil technologique révolutionnaire.”.

