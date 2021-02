Billie Eilish partage sa réaction en voyant son nouveau documentaire

Apple TV + est très proche de la sortie « Le monde est un peu flou», Le premier documentaire s’est concentré sur la présentation d’un regard intime sur la vie et le processus créatif de Billie Eilish, qui a récemment partagé avec ses fans sa réaction à le voir pour la première fois, révélant qu’il « a pleuré d’émotion ».

L’artiste présenterait une vidéo promotionnelle dans laquelle elle partagerait ses impressions sur le matériau. «Nous étions dans mon salon. J’ai dit: «Non, personne n’est autorisé à le voir (pas ma famille), personne ne le verra tant que je ne le ferai pas. Je savais qu’il y avait des choses pour lesquelles j’étais mortifiée », dit-elle.

J’avais mal au ventre toute la journée, mais je pleurais de bonheur la plupart du temps. Je n’ai jamais pensé que quiconque serait capable de capturer exactement ce qui se passait d’une manière aussi belle et intime.

Le documentaire a la direction de Coutelier RJ qui, malgré une carrière assez réussie en tant que réalisateur de fiction, se distingue par ses documentaires axés sur l’acteur Marlon Brando ou le comédien John Belushi. « C’est vraiment ma vie, moi, d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas, et c’était vraiment brutal de répéter », a commenté le chanteur l’année dernière.

La chanteuse affirmerait avoir traversé «l’enfer» pendant certaines parties de sa vie et qu’elle n’était pas sûre que quelqu’un la regardait pendant ces moments difficiles, se sentant un peu anxieuse à l’idée que ce documentaire contienne des enregistrements sur ses émotions dans leur plus pure forme.

« Le monde est un peu flou»A une date de sortie prévue pour le 26 février. Il a été récemment révélé que Eilish est en pourparlers pour devenir producteur exécutif d’un biopic sur l’auteure-compositrice-interprète et actrice Peggy Lee.

lire est considérée comme l’une des plus grandes figures de l’âge d’or de Hollywood, avec une carrière d’acteur et de musique s’étalant sur six décennies. « Fièvre», Nom qui réalisera la production, sera dirigé par Todd Haynes, responsable de la bande « Carol« , comptant sur Michelle Williams dans le rôle principal.