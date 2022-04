James Gunn dit que le film du parrain est meilleur que le livre

Le parrain C’est un film magnifique qui a servi de prélude à l’une des meilleures trilogies de l’histoire du cinéma. D’après le roman de mario puzzoLe ruban Francis Ford Coppola raconte la montée en puissance de Michael Corleone au sein de la mafia dirigée par son père, Don Vito. Peut-être l’un des récits épiques les plus célèbres et les plus analysés, il n’a pas échappé à l’œil critique de James Gunn.

Directeur de gardiens de la Galaxie Oui Escouade suicide est un cinéaste de renom qui se démarque dans le genre des super-héros, où il travaille à la fois pour merveille comme pour Bandes dessinées DC. En tant que réalisateur, il a un style non conventionnel, mais il a toujours le temps de se référer à d’autres œuvres, que ce soit des films ou des chansons spécifiques. En ce sens, Gunn a eu le temps de parler de Le parrain.

James Gunn critique le livre Le Parrain

Il est connu que Francis Ford Coppola fait quelques changements par rapport au roman original par mario puzzo et ceux qui connaissent les deux ouvrages font remarquer que ces modifications sont véritablement une amélioration pour l’histoire de la famille Corleone. Il semble que l’avis de James Gunn Il est orienté vers cela. La personne en charge de pacificateur a quelque chose à dire à ce sujet.

« Jaws et The Godfather sont deux des meilleurs films de tous les temps, basés sur des romans drôles mais pas géniaux. Last Exit to Brooklyn est probablement ma combinaison préférée de film et de livre, à la fois géniale mais très différente. Les grands romans sont notoirement difficiles à adapter. Que penses-tu? »a souligné sur ses réseaux sociaux ce cinéaste qui jouit actuellement des faveurs du large public.

Le parrain a été récompensé en son temps par le Oscar du meilleur film tandis que Marlon Brando a été valorisé avec la statuette Meilleur acteur. Cependant, il a rejeté cette distinction comme une protestation contre les mauvais traitements infligés aux communautés amérindiennes. L’activiste Sacheen Littlefeather a pris la place de l’acteur pour prononcer un discours qui a marqué toute une génération.

