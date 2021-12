Netflix dévoile un premier aperçu du redémarrage du massacre à la tronçonneuse au Texas

Leatherface est de retour, comme le montrent les premières images de Netflix Massacre à la tronçonneuse. Servant de suite héritée du film original de 1974, le nouveau Massacre à la tronçonneuse est réalisé par David Blue Garcia et écrit par Chris Thomas Devlin. Il suit Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson et Jacob Latimore en tant que groupe d’amis dont le voyage sur la route tourne mal lorsqu’ils rencontrent Leatherface au Texas. Les premières photos révèlent la silhouette de Leatherface ainsi qu’une image du nouveau casting.

« C’est fondamentalement le même personnage, qui est toujours en vie », a déclaré le producteur Fede Alvarez à Entertainment Weekly, faisant référence au retour de Leatherface et notant qu’il s’agit du même personnage du premier film. « Notre point de vue était que ce type a probablement disparu après tout ce qu’il a fait. Vous savez, comment attrapez-vous un type qui a un masque ? Une fois qu’il enlève le masque et s’enfuit, il est très facile pour lui de se cacher quelque part. Cette histoire va Reprenez-le de nombreuses années après l’histoire originale. Il s’est caché pendant très, très longtemps, essayant d’être une bonne personne. Ces gens qui arrivent dans cette ville vont réveiller le géant. »

Sur le nouveau casting, Alvarez a ajouté : « Je pense que le premier film a vraiment touché une corde sensible en décrivant ce choc culturel entre la campagne et la ville. Dans les années 70, les hippies représentaient la jeunesse de la ville. Cette fois, ils « Cela ressemble plus à des hipsters du millénaire d’Austin qui sont très entreprenants et rêvent de s’éloigner de la ville et de retourner à la campagne. Ils essaient de gentrifier les petites villes américaines – et disons simplement qu’ils rencontrent un certain recul. »







Dans le film original, Leatherface était joué par la légende de l’horreur Gunnar Hansen. Malheureusement, Hansen est décédé en 2015, bien qu’il ait fait une apparition en 2013 Tronçonneuse Texas 3D. Mark Burnham (Lowlife) est le nouveau Leatherface, et parlant du casting du rôle, Alvarez a déclaré: « C’était toute une recherche. Gunnar Hansen est décédé. Si Gunnar avait été en vie, je suis presque sûr qu’il aurait joué [the part], alors on essayait de trouver quelqu’un qui aurait pu être Gunnar aujourd’hui. Nous avons essayé de trouver la meilleure chose suivante. Lorsque [Burnham] s’est présenté, nous nous sommes vraiment dit : « C’est le gars. » Il avait tout le physique dont nous avions besoin de lui devant la caméra. Il a une silhouette tellement imposante. »

Fede Alvarez ne dira pas si le nouveau film est destiné à lancer une nouvelle série de films ou s’il s’agira d’une histoire autonome. C’est pour éviter de donner des spoilers, car il veut d’abord que les fans voient comment Massacre à la tronçonneuse sur Netflix joue. Bien qu’il ait dit que s’il y avait « une chance » d’en faire un autre, il est heureux de réunir l’équipe pour le faire. Un avenir potentiel dépendra également de la qualité de l’accueil du nouvel opus par les fans, car la plupart des suites ont apparemment eu du mal à se connecter avec les grands fans du film original.

Massacre à la tronçonneuse commencera à diffuser sur Netflix le 18 février 2022.











