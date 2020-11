Le réalisateur de Twister, Jan de Bont, explique pourquoi les films d’action modernes se ressemblent tous

Peu de cinéastes ont le genre de filmographie distinguée dans le genre du film d’action qui Jan de Bont a. En plus de diriger des classiques comme La vitesse et Tornade, de Bont était aussi le directeur de la photographie pour Mourir dur, Instinct primaire, et La chasse à octobre rouge. L’homme sait comment faire des thrillers d’action beaux et mémorables, c’est ce que nous disons. Dans une interview avec Collider, de Bont a expliqué pourquoi les films d’action modernes se ressemblent tous.

« Je pense que les films d’action aujourd’hui [use] trop d’effets visuels. Je veux dire je sais que Tornade a été l’un des premiers. Mais je pouvais aussi déjà voir les dangers incroyables qui se profilaient. C’est que tant de choses seraient prises en charge par des effets visuels au lieu d’effets physiques. Il n’y a rien que vous puissiez mieux dupliquer par des effets visuels si vous pouvez le faire avec une vraie séquence d’action. Il y a des accidents de voiture. J’ai vu cela se produire pour de vrai. C’est tellement mieux. Il n’y a pas de comparaison. Et presque je veux dire, tout ce que je vois en ce moment est presque identique. «

« Alors maintenant, nous entrons dans une nouvelle situation similaire à celle d’avant Die Hard. Il faut réinventer à nouveau, ce genre, car il devient obsolète. Le public voit les effets visuels. Et nous connaissons l’exagération du visuel. Cela tue un peu l’histoire. Cela tue la présence des personnages dans un film. C’est horrible. Ce n’est vraiment pas une situation formidable. «

La sursaturation du paysage hollywoodien à succès avec des effets spéciaux est l’un des points les plus répétés dont les critiques se sont plaints au fil des ans. Comme le souligne de Bont, une scène d’action CGI ne pourra jamais reproduire le poids et la substance d’une scène qui a été tournée à l’aide d’acteurs et de lieux réels. En plus de vouloir qu’Hollywood cesse de dépendre autant de CGI, de Bont n’est pas non plus fan du style de tournage shaky-cam qui L’identité Bourne popularisé, et que chaque nouveau film d’action a été en cours d’exécution depuis.

« La réalité est que j’ai toujours fait de l’ordinateur de poche. Mais je ne veux pas que l’ordinateur de poche soit aussi visible. Je ne veux pas attirer l’attention dessus. La seule chose que vous remarquez … S’il est trop instable, nous Je le referais. Ce ne serait absolument pas efficace. Il s’agit essentiellement d’essayer d’être le point de vue du public présent. Je voulais donc donner l’impression qu’il y a une certaine vie dans la caméra. «

« Ce n’est donc pas une position de caméra fixe, immobile et attachée au sol. C’est comme si la caméra se déplaçait vers la gauche et la droite, on pouvait voir un peu mieux. La caméra prend la position de quelqu’un qui veut en savoir plus, qui veut voir plus. C’est une enquête. C’est vraiment curieux de savoir ce qui va se passer et comment les gens réagissent. Mais non. Je n’aime pas la caméra tremblante comme une caméra tremblante comme phénomène de style. «

Cette nouvelle vient de Collider.

