Big Shot est annulé à Disney+ après deux saisons

Le buzzer sonne Gros bonnet chez Disney+. Deadline rapporte que la série dramatique de basket-ball a été officiellement annulée après deux saisons. La première saison de l’émission, qui met en vedette John Stamos en tant qu’entraîneur de basket-ball capricieux, a fait ses débuts sur Disney + en 2021 et a été renouvelée quelques mois plus tard. La saison 2 a été créée en octobre 2022, et l’avenir de la série est depuis resté en question. Malheureusement pour les fans, il semble que Disney ait finalement cessé d’avancer avec la saison 3.





Gros bonnet a été créé par David E. Kelley, Dean Lorey et Brad Garrett. Il suit Stamos dans le rôle de Marvyn Korn, un entraîneur de basket-ball qui travaille avec une équipe de basket-ball féminine dans une école californienne. Avec Stamos, la série met en vedette Jessalyn Gilsig, Richard Robichaux, Sophia Mitri Schloss, Nell Verlaque, Iana Le, Monique Green, Tisha Eve Custudio, Cricket Wampler, Yvette Nicole Brown et Sara Echeagaray.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ce spectacle représente tout ce que Disney est pour moi – famille, inclusion et unité », a déclaré Stamos dans un communiqué lors de la commande de la saison 2. « Mais à la base, Gros bonnet est une question de courage et de cœur, et c’est ce que Disney + a démontré en nous offrant une deuxième saison. J’envoie beaucoup d’amour aux critiques et aux fans qui se sont levés et nous ont encouragés depuis les coulisses. Je suis tellement reconnaissante de continuer à jouer Coach Korn, un homme qui apprend à abandonner les jugements préconçus et apprend d’un groupe incroyable de femmes, l’aidant à évoluer et à grandir. Et pourtant, il a encore tellement de choses à apprendre… heureusement, il aura cette chance dans la saison 2. »

Espérant clairement qu’une saison 3 était éventuelle, Kelley a ajouté: «Nous sommes ravis de revenir avec Gros bonnet. Le spectacle a touché tant de cœurs – l’éclat de John Stamos en particulier est l’entraîneur Marvyn Korn – nous attendons avec impatience la saison deux et au-delà.





Big Shot n’a eu une saison 2 qu’à cause de John Stamos

Disney

Stamos avait précédemment déclaré dans une interview au LA Times qu’il était personnellement intervenu lorsqu’il ressemblait à Gros bonnet allait être annulé après la première saison. S’inspirant de son personnage, Stamos dit qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour sauver la série, notamment en contactant personnellement le président de Walt Disney TV, Peter Rice, pour plaider sa cause. Cela fonctionnait à l’époque, comme le dit Stamos.

« J’ai dit ce que la série signifiait pour moi », a-t-il expliqué. « De plus, voici une émission avec une distribution féminine à 98 % diversifiée. Dans son ADN, il s’agit de l’autonomisation des femmes. Nous avons besoin de ce genre d’émissions. »

Il a poursuivi : « C’était un jeudi ; vendredi, j’ai reçu cet appel du studio, et je n’ai pas répondu parce que je savais que ça allait être mauvais. Et ils ont appelé [co-creators] David Kelley et Dean Lorey et ont dit: ‘Désolé, c’est fait. Nous avons essayé.’ Et puis une heure plus tard, ils ont rappelé et dit: «Attendez. Apparemment John Stamos s’est promené avec Peter Rice ? Et Peter nous a dit d’essayer de trouver de l’argent pour cela.

Vous pouvez diffuser les deux saisons de Gros bonnet sur Disney+.